4縣市交通事故死亡人數逐年增加 審計部：安全防制待改善

審計部指出，2023年交通事故死亡人數雖較2022年度減少41人，但未達成行政院所核定的第14期道安方案所訂目標。示意圖。（資料照）

2024/07/31 06:52

〔記者陳政宇／台北報導〕我國極力洗刷「行人地獄」惡名，但審計部總決算審核報告披露，2023年道路交通事故死亡人數未降至年度目標，而台中市、南投縣、雲林縣及花蓮縣等4個縣市，2021至2023年度交通事故死亡人數呈逐年增加趨勢，整體交通安全防制措施仍待改善。

為持續改善道路交通安全，行政院已核定辦理第14期道安方案，透過「主動預防的系統性道安改善」概念，劃分管考、工程、監理、執法、教育及宣導等6大道安工作小組，以期達成2023年道路交通事故30日內死亡人數下降至2814人的目標。

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根據交通部道安資訊查詢網公布的統計資料，審計部指出，2023年度道路交通事故計40萬2926件，造成53萬9535人受傷及3023人死亡，死亡人數雖較2022年度減少41人，惟未達成前述第14期道安方案所訂目標，受傷人數亦較2022年度增加4萬356人。台中市、南投縣、雲林縣及花蓮縣等4個縣市，2021至2023年度交通事故死亡人數呈逐年增加趨勢，整體交通安全防制措施仍待改善。

針對道安經費管考機制，審計部表示，據第14期道安方案載述，汽車燃料使用費及交通違規罰鍰收入實際多由各市縣政府統籌運用，喪失專款專用於道安改善的原意；並依過往道安考評結果，部分市縣政府雖已區分交通違規罰鍰用於交通執法與交通安全改善，惟尚無建立相關機制可供查察經費運用情形，不利評估考核經費使用效益。

審計部提到，第14期道安方案及國家道路交通安全綱要計畫（2024至2027年），已將改善措施經費區分為工程、監理、執法、教育宣導等面向，惟汽車燃料使用費及交通違規罰鍰尚未訂定各該面向運用比率，恐難以評核道安經費分配使用情形。

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