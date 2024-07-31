惡作劇？彰北運動中心粉專「被換名」 縣府回應了

彰北運動中心連粉專「被換名字」，民眾還以為是惡作劇。（楊子賢提供）

2024/07/31 00:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰北運動中心粉專改名字了？縣議員楊子賢表示，彰北運動中心因契約到期，即將交由新業者經營，結果，粉專卻被改名為「王金平游泳館」、準備進行私人粉絲專業經營，彰北運動中心是公共財，粉專經營與流量也應該是公共財，建議縣府硬起來！縣府表示，目前原彰北國民運動中心粉絲專頁相關訊息已關閉，以避免造成民眾誤解！

楊子賢強調，有民眾向他反應彰北運動中心粉專改名了，他還以為是遭人惡作劇，後來才發現是因為在經營團隊即將換手之際，竟然原經營團隊把粉專也一起帶走了，他認為縣府應該依法儘速展開追討，並進入點交程序。

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楊子賢表示，彰北運動中心粉專高達1.5萬多名追蹤者，這一切都是建立在政府的公共建設上，這是過去辛苦累積，原經營者是取得期限內的經營權，既然契約到期，就不該把粉專「整碗捧去」。

縣府教育處指出，目前已完成彰北國民運動中心委外招商作業，正在辦理議約與點交作業，後續將由接手團隊依約辦理全面盤點整修，預計於8月中旬前辦理場館點交，相關有形及無形資產均將依契約檢討，確保雙方依約履行，因此先行關閉粉專，以避免造成民眾誤解。

彰北運動中心粉專被改名字，民眾還以為是惡作劇。（資料照）

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