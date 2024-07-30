詼諧詮釋名畫 長尾智子「有點萌的美術史」桃園開展

長尾智子「有點萌的美術史」桃園開展。（記者李容萍攝）

2024/07/30 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕日本當代藝術家長尾智子（Tomoko Nagao），以日式獨有的可愛美學與超扁平藝術風格，重新詮釋藝術史中重要名作的主流印象，模糊作品裡大眾文化和傳統藝術之間的界線，展現出一種詼諧諷刺的暗黑甜美風格，以迷人的姿態呈現在觀眾眼前。今（30）日起至9月1日在中壢區中原文創園區舉行「有點萌的美術史—長尾智子台灣首展」。

桃園市副市長蘇俊賓下午出席開幕式表示，本次展期自即日起至9月1日，歡迎市民一起來中原文創園區，近距離感受美好藝術，進而刺激更多思考，也期待未來更多藝術創作者進駐中原文創園區。

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蘇俊賓表示，「我本身是雙重角色，除了代表市府來參加開幕式，今天也同時是是期待這展覽的粉絲。」，他透露平常喜歡帶小孩參訪各地的美術館和展覽，有時候自己眼中無比珍貴的名畫，在小孩的心中，卻又是完全不同的觀點。後來才體會到，眼前的畫，在每個人的心中都有著一幅專屬於自己的映像和解讀。

蘇俊賓提到，這是自己對於創作者長尾智子最有興趣的地方，長尾智子把大家眼中地位崇高的世界名畫，畫出自己心中映射的樣子，和時代對話。感覺名畫們重新走入這個時代，時而調皮、時而反思。這絕對是非常精彩的一個展覽。中原文創園區開園尚未滿一年，大家就有機會邀請到國際的藝術家來台辦理首次的創作個展，非常榮幸，也歡迎親子家庭與年輕人，一起來看展，感受『有點萌的美術史』，期待未來也會有更多的國際藝術展，在此呈現給大家。

文化局長邱正生表示，「有點萌的美術史—長尾智子台灣首展」展出長尾智子風靡國際的20餘幅作品，如《梅杜莎Medusa pearl green dotts》透過大眼風格創造出可愛形象的梅杜莎、《神奈川沖浪裏（粉色板）Pink-Hokusai》靈感則源自葛飾北齋的著名畫作，不僅代表藝術史中既定形象的延續與再詮釋，亦能引起當代社會對於藝術及消費文化的反思，進而獲得新的啟發與理解；更多活動詳情，請查詢中原文創園區官網。

長尾智子（右）「有點萌的美術史」桃園開展，副市長蘇俊賓（左）化身粉絲讚「很療癒」。 （記者李容萍攝）

長尾智子「有點萌的美術史」桃園開展，粉絲大讚「很療癒」。（記者李容萍攝）

長尾智子「有點萌的美術史」桃園開展，粉絲大讚「很療癒」。（記者李容萍攝）

長尾智子「有點萌的美術史」桃園開展，粉絲大讚「很療癒」。（記者李容萍攝）

長尾智子「有點萌的美術史」桃園開展，粉絲大讚「很療癒」。（記者李容萍攝）

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