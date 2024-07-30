台日交流高峰會訪團赴飛虎將軍廟參拜 大喊「感謝台灣」

台日交流高峰會參訪團今天特地安排前往飛虎將軍廟參拜。（記者王姝琇攝）

2024/07/30 16:58

〔記者王姝琇／台南報導〕台日交流高峰會首度在台南舉辦，適逢日本飛虎將軍百年誕辰，今天特地安排參訪團前往飛虎將軍廟參拜，參訪團中有來自飛虎將軍故鄉水戶市的議員，現場帶領大家獻唱日本國歌、軍歌以及故鄉的歌，並為飛虎將軍點煙，許多人流下感動的眼淚，大喊「感謝台灣」，為台日友誼再度加溫。

台日交流高峰會昨、今2天在台南市盛大登場，400多位日本官方及民間代表參加，台南府會合作規劃文化生態、古都巡禮、企業參訪3條「台南巡禮」路線接待日方，今天帶領參訪團安南區四草大眾廟飽覧綠色隧道美景，並特地前往飛虎將軍廟參拜廟內主祀舊日本海軍飛行員杉浦茂峰少尉，是少見供奉日本軍人為神明的寺廟。

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南市議員蔡麗青表示，受到飛虎將軍指示想念故鄉，適逢臺南400及台日交流高峰會，便向台南市府會爭取增設日本友人參訪飛虎將軍廟路線，讓飛虎將軍能一解思鄉之愁，也希望透過這樣溫馨的互動，讓台日友誼更加深厚。

蔡麗青說，飛虎將軍是日本空軍衫浦茂峰為保護村民而犧牲，因此受村民建廟供俸祭祀，每年都會有日本團體前來進香，是台日交流的重要平台，總統賴清德也曾在此舉辦《灣生回家》台南飛虎將軍廟見面會，感動台日兩國。此次參訪廟方也安排安慶國小及古都布偶劇團演出飛虎將軍的故事，感動現場日本友人，加深台南與日本的感情，讓台日交流更具意義。

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