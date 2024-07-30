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龜山倉儲火警灌救31小時 消防廢水外溢染「紅」風尾坑溪

桃園市龜山區樹人路305巷，28日晚間7點多發生倉儲大火，現場持續灌救長達31小時。（環保局提供）

桃園市龜山區樹人路305巷，28日晚間7點多發生倉儲大火，現場持續灌救長達31小時。（環保局提供）

2024/07/30 16:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區樹人路305巷，28日晚間7點多發生倉儲大火，現場持續灌救長達31小時，29日上午居民發現風尾坑溪滿是化學廢水，溪水被染成一片紅色，懷疑是消防廢水外溢所致，沿線有農田、養殖埤塘，埤塘魚群奄奄一息；桃市府環保局表示，已緊急抽水並持續監測水質，同時依水污染防治法告發，最高可處300萬元罰鍰。

發生倉儲的火警緊鄰風尾坑溪，沿線有許多栽種稻米、蔬菜等作物的農田及養殖埤塘，常會引溪水灌溉、養魚，楓茶米休閒農業發展協會總幹事林柏嵐表示，29日上午發現風尾坑溪遭到污染，溪水漂浮化學廢水，疑似倉儲火警消防廢水外溢，且一路往下游流到中正公園一帶，沿線有農田及養殖埤塘，許多農民憂心農作物遭到污染，有養殖埤塘的魚群奄奄一息，火警現場周邊仍飄散濃濃塑膠味。

環保局表示，28日火警當天立即派員至現場進行環境監控，現場PID量測VOC讀值介於0.6到0.7ppm，每小時進行空氣品質監測，因全面燃燒火勢猛烈，消防隊持續澆水大量灌救，至29日清晨6點發現有消防廢水外溢情形，立即啟動緊急應變，調派水車緊急抽水，並派專人每小時進行水質監控，同時依水污法規定告發，最高可處300萬元罰鍰。

環保局表示，發生火警的倉儲存放大量染劑及助劑，導致消防廢水呈紅色及紫色，流入風尾坑溪及下游楓樹坑溪影響水色，除現場責令業者加強防堵消防廢水外洩，環保局也在現場布設攔油索、沙包防堵，並調派水車緊急抽水，因現場持續悶燒，消防隊灌救31小時，消防廢水水量過大，仍有部分廢水流至下游，人員持續在現場監控並回抽溢流廢水，降低溪水污染。

環保局表示，另於楓樹坑溪流域進行水質監控，設置7處監測點每小時監測水體水質，包括pH、水溫、導電度、水色等，目前pH值呈現下降趨勢至7至8之間，下游南崁溪星見橋水質檢測pH7.8、水溫28.7°C、導電度1284μs/cm，水色透明微紅，水質尚無異常情形，而該倉儲未有效圍堵消防廢水，造成大量染劑等污染物外溢，嚴重影響楓樹坑溪水質，已違反水污法第30條規定並予以告發，最高可處300萬元罰鍰。

楓樹坑溪上游風尾坑溪，29日上午出現化學廢水染紅溪水，並持續向下游流至中正公園一帶。（讀者提供）

楓樹坑溪上游風尾坑溪，29日上午出現化學廢水染紅溪水，並持續向下游流至中正公園一帶。（讀者提供）

桃園市龜山區樹人路305巷，28日晚間7點多發生倉儲大火，現場持續灌救長達31小時。（環保局提供）

桃園市龜山區樹人路305巷，28日晚間7點多發生倉儲大火，現場持續灌救長達31小時。（環保局提供）

桃園市龜山區樹人路305巷，28日晚間7點多發生倉儲大火，現場持續灌救長達31小時。（環保局提供）

桃園市龜山區樹人路305巷，28日晚間7點多發生倉儲大火，現場持續灌救長達31小時。（環保局提供）

桃園市龜山區樹人路305巷，28日晚間7點多發生倉儲大火，現場持續灌救長達31小時。（環保局提供）

桃園市龜山區樹人路305巷，28日晚間7點多發生倉儲大火，現場持續灌救長達31小時。（環保局提供）

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