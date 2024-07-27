竹東生態河濱公園魚群暴斃 環保局追原因

新竹縣竹東生態河濱公園第3、第4期內的生態池，今天出現大量的魚屍集結，原因不明，但是現場數怵目驚心。（記者黃美珠攝）

2024/07/27 15:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東生態河濱公園第3、第4期的生態池今天原因不明漂浮著大量魚屍。縣府環保局獲報到場採水樣且上溯水源追查，初步發現魚屍集結處周邊的其他生態池內也都有零星漂有魚屍，蒼蠅密佈在尚未腐爛的魚身上，現場逐漸散發惡臭，只是追查到上游不僅未能發現可能的污染源，其他的水域也一切正常，唯一的差異是事發點和上游的水域溶氧量差很大。

縣府環保局表示，魚屍集結被發現處，就在頭前溪生態治理區第3、第4期生態池內，他們採了現場的水樣，當場檢測外，也後送檢驗水中的重金屬含量，以釐清各種可能的事發原因。

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而根據現場的檢測數據顯示，事發處的pH值為6.86、導電度401us/cm、溶氧量1.21mg/L。

他們追查受害的水域和可能的污染源，來到上游5~600公尺外、東霸告別式場前的第5期範圍，取水量測得到的pH值是7.51、導電度326us/cm、溶氧量5.82 mg/L。

環保局表示，基本上河川的溶氧量正常值應該要有5mg/L，3mg/L以下魚群就不太好生存，2mg/L以下魚群就會因為缺氧而死亡。從前述檢測數值可見，魚屍最多處的溶氧量只剩下1.21mg/L，其中的因果關係為何？他們會一併納入追查。

縣議員林昭錡今天一早接獲民眾反映前述狀況，他受訪時直言，近日颱風剛過，現場也非死水、照理不該有魚群暴斃才是，「會是有人下毒嗎？」、「還真的很奇怪」他雖忍不住這樣自問自答，卻也沒敢下定論。

但是林昭錡的助理楊淑禎到場勘查卻發現，魚屍出現的幾處水池的池水不太流動，淤積很嚴重，淤泥層厚，顯得水很淺，因此除了污染、毒害之外，她建議環保局也要釐清一下魚群暴斃跟水池溶氧量有無關聯。

縣府環保局表示，前述魚群暴斃事件他們派員到場調查的同時，也另派員到場打撈清除，以免水質持續惡化。

新竹縣竹東生態河濱公園第3、第4期內的生態池，今天出現大量的魚屍集結，原因不明，但是現場數怵目驚心。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東生態河濱公園第3、第4期內的生態池，今天出現大量的魚屍集結，原因不明，但是現場數怵目驚心。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府環保局人員到場採水樣化驗，發現現場的溶氧量偏低。（記者黃美珠攝）

同樣在第3期、第4期範圍內的竹東生態河濱公園生態池內也零星漂浮著魚屍。（記者黃美珠攝）

同樣在第3期、第4期範圍內的竹東生態河濱公園生態池內也零星漂浮著魚屍。（記者黃美珠攝）

同樣在第3期、第4期範圍內的竹東生態河濱公園生態池內也零星漂浮著魚屍。（記者黃美珠攝）

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