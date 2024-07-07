天氣熱爆！板橋大漢溪畔浮現數百魚屍 環保局：水中溶氧不足

民眾行走於新北市板橋區新海橋，竟在大漢溪畔發現大量魚屍。（讀者提供）

2024/07/07 20:14

〔記者陳奕劭／新北報導〕天氣真的太熱？民眾今天（7日）在新北市板橋區大漢溪畔散步，竟在河中發現暴斃翻白肚的魚群，溪邊不時飄出陣陣惡臭，不僅不美觀，更影響生活品質。新北市環保局回應，沿線巡查皆未發現異常排放廢水，推測魚群死亡原因為高溫水中溶氧不足，已通報高灘處清理魚屍，後續亦針對附近地點加強巡查。

民眾今天行經新海橋，竟在大漢溪發現大量死魚，魚屍群約數百條，密密麻麻露出白肚肚，溪邊不時飄出陣陣惡臭，不僅外貌不美觀，更影響了生活品質。

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環保局回應，今天下午1時接獲反映大漢溪浮洲橋下有魚群死亡，稽查員目視現場發現約200─300隻中大型與些許小型死魚漂浮水面，體型約30─40公分。

環保局指出，稽查員現場檢測水質pH7．43、水溫30．4度、溶氧2．27mg/L，水體呈清澈透明無色，現場檢測經由簡易測試包測試COD及重金屬等未有急毒性反應，沿線巡查皆未發現異常排放廢水，推測魚群疑似死亡原因為高溫水中溶氧不足，已通報高灘處前往清理魚屍。後續亦針對附近底點加強巡查，若發現污染將依法究責。

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