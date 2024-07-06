嘉南大圳魚群暴斃 初判溶氧不足

嘉南大圳下游發現大量魚屍擱淺在岸邊，散發惡臭。（記者王姝琇攝）

2024/07/06 05:30

〔記者王姝琇、蔡文居／台南報導〕台南社大台江分校帶領學童走入家鄉學習，昨天進行環境觀測時，竟在嘉南大圳發現數以千計魚屍，懷疑因連日高溫導致水質惡化影響生態。第六河川分署及南市環保局派員勘查後，初判是高溫悶熱導致水中溶氧不足所致，肇因並非河川水質被污染。

台南社大台江分校攜手台江流域學校策辦「台江流域專題研究人文營」，暑期帶領學童走讀台江，昨天前往安順寮排水線淨化場、布袋嘴寮鹿仔瑞港、海佃國小校門前的嘉南大圳（鹽水溪排水），進行環境觀測及文化故事採集，因有惡臭味，學員們沿途探尋原因，竟發現大量死魚擱淺在岸邊，不斷流向四草湖。

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環保局說，死魚出現範圍為安南橋（上游）至濱海橋（下游）間，派員在安南橋採集水樣，現場測值PH七．三四、水溫卅三．四度、溶氧二．六六mg/L，水樣送驗檢測項目包括SS、COD氨氮、BOD、重金屬；研判是連日高溫導致水中溶氧不足，才發生魚群暴斃現象。

第六河川分署說，魚屍地點主要在鹽水溪排水鄰近海佃國小的左岸區段，沿線周邊也有零星魚屍，昨天已清除兩百多公斤魚體，持續清理中。

台江分校建議市府相關單位沿著排水線種樹，上游也要施設污水下水道，結合水岸空間，營造藍綠共生廊道，為台南城市降溫。

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