台鐵仍估8/3北迴「單線雙向通車」 小清水溪橋重建得等年底

台鐵仍估8月3日北迴「單線雙向通車」，小清水溪橋重建得等今年底。（台鐵公司提供）

2024/07/30 16:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕受凱米颱風侵襲，台鐵北迴線有四處嚴重受損，都在和仁到崇德之間，其中以小清水溪橋西正線被沖毀；台鐵公司今天（30日）下午說明，搶通部分仍預計在8月3日單線雙向通行，但要重建小清水溪橋使其恢復雙向通行「得等今年底」。

台鐵公司今天說明北迴線四處受災狀況，第一處是K48+500處被土石流淹沒軌道，土方數量約5000立方公尺；第二處是K53+800，小清水溪橋樑西正線沖毀，東正線軌道土石淤積15公尺；第三處是K56+620處，土石流淹沒軌道，土方數量約5000立方公尺；第四處是K56+820處，土石流淹沒軌道，土方數量約20000立方公尺。

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台鐵公司說明，預計8月2日完成四個區段東正線的土石流清理、橋樑整檢、路線、電車線、號誌、通訊等系統復舊，8月3日東正線可以單線雙向通行。另外，預計今年底完成小清水溪橋重建，恢復雙線行車。

台鐵公司說明，現場若發生地震或天候條件不佳等風險，將暫緩搶修施作，等條件允許後再進行施工，可能延後期程；台鐵公司也提到，0403花蓮強震及豪大雨等天然災變，使部分路段發生落石、土石流及橋梁被沖毀等狀況，其中以和仁到崇德段最為嚴重，已啟動相關災害路段安全評估作業，包含改線可行性，全面盤點危害風險，預估今年底提出初步評估報告。

台鐵仍估8月3日北迴「單線雙向通車」，小清水溪橋重建得等今年底。（台鐵公司提供）

台鐵仍估8月3日北迴「單線雙向通車」，小清水溪橋重建得等今年底。（台鐵公司提供）

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