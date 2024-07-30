農曆7月訂單爆量！台南完全放晴 關廟麵日曬趕貨

颱風遠離，台南今天完全放晴，日曬的關廟麵趕緊啟動。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/30 15:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕製程採自然日曬方式的關廟麵，遠近馳名，由於農曆7月是1年之中的旺季，爆量訂單湧至。「凱米」颱風遠離後，台南直到今天才完全放晴，豔陽高照，業者增調人力，全力趕工、出貨，忙碌不已。

關廟區農會推廣部主任黃國斌說，農曆7月是旺季的原因，主要在於中元普度的供品需求，訂單比平常多了2成以上，一些頗具規模的廠商，大客戶較多，採購量暴增，業績甚至翻倍。

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黃國斌表示，農曆7月的主力客戶為各宮廟，關廟麵當成供品，祭祀後發放信徒，或者捐贈弱勢，有些慈善團體也會大量訂購，一樣多為公益用途。

黃國斌提到，關廟麵與鳳梨、竹筍等並稱為地方三寶，包含轄內，以及鄰近的歸仁、龍崎等區，大小廠商超過30家，已是台南知名的特色產業之一。

從業30年的長安製麵廠負責人陳興隆指出，進入農曆7月之前，關聖帝君的誕辰慶典，已讓訂單明顯增加，而凱米颱風造成一些縣市淹水，愛心社團為了賑災，也緊急叫貨，產能全開，也供不應求。

陳興隆強調，相較於早期農村社會，現代人的生活條件已有改善，平常就吃得很好，祭拜供品的選擇上，以能夠久放的乾貨為主，關廟麵的保存期限長，因此深受歡迎。

揮別連續下雨，以及烏雲密佈的陰霾，台南今天出大太陽，各家關廟麵加緊進行日曬作業，甚至開啟乾燥室來輔助製程，有業者則感嘆，雖然訂單爆量湧至，但現在缺工問題嚴重，找不到人力趕貨。

即將進入農曆7月，關廟麵訂單爆量湧至，業者加緊趕工。（記者吳俊鋒攝）

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