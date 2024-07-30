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蘇花和平到崇德段今傍晚5點通車 明起3時段放行時間看這裡

凱米颱風豪雨造成蘇花山區坍方，台9線匯德隧道北口遭五公尺深土石掩埋，經搶修並清走土方，今天下午5點將放行。（公路局提供）

凱米颱風豪雨造成蘇花山區坍方，台9線匯德隧道北口遭五公尺深土石掩埋，經搶修並清走土方，今天下午5點將放行。（公路局提供）

2024/07/30 14:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕凱米颱風過境造成蘇花鐵公路全斷，好消息是公路局搶修後，和仁崇德段將在今天傍晚5點放行2小時，明天起每天早、中、晚各開放3時段通行，放行時間抵達和仁、崇德管制點的車輛，將放到車輛全數通過，夜間管制不開放！

公路局指出，蘇花公路受凱米強烈颱風挾帶強風、豪雨影響，造成台9線和仁（154.8k）至崇德（165.8k）路段，包括161.3k、162.7k、163.3k、164.2至164.5k等，發生多處邊坡崩塌及土石流災情，估坍土方量達4萬立方公尺，東區養護工程分局南澳工務段搶災團隊投入人力、機具全力搶災，預計今天傍晚5點搶通，和仁、崇德兩處管制站前車輛全數通過後，晚間封閉至隔日早上6點。

東區養護工程分局指出，考量配合下清水橋搶修施工交通管制，和仁（154.8K）、崇德（165.7k）兩處管制點，每日（含假日）放行時間如下：上午6點到8點、中午12點到下午1點、下午5點到晚上7點。

公路局表示，依氣象署預報，近日蘇花山區因受到東海岸低壓帶影響、午後對流雲系發展旺盛，仍易發生短延時強降雨，加上0403地震後上邊坡仍因土石震鬆，處於不穩定狀況，因此各放行時段前都會再進行一次道路巡查確認路況，如發生大雨落實，不排除延後放行時間或暫停放行，如為放行時間經過災修工區發生臨時路況，也將採取機動管制。

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