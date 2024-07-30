中市內埔、育英國小通學步道 挹注經費改善

立委楊瓊瓔邀請相關單位現勘后里區育英國小周邊通學步道工程進度。（記者張軒哲攝）

2024/07/30 12:27

〔記者張軒哲／台中報導〕許多學校利用暑假修繕校園，立委楊瓊瓔今日上午邀請相關單位現勘后里區內埔國小人行環境改善工程及育英國小周邊通學步道工程進度，她除要求承包商如期如質完工，並提到文化路32巷為內埔國小通學步道之一，寬度僅0.6公尺，只有標線型人行道；國土署上月核定補助681萬元，將增設163公尺長的實體人行道，預計明年底前完成，給孩子安全的就學路。

后里區內埔國小、育英國小正進行人行環境改善及周邊通學步道工程，楊瓊瓔30日上午邀請相關單位現勘工程進度，包括台中市政府建設局、教育局、台中市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分及后里區多位里長均出席，內埔國小、育英國小家長會成員也到場關心。

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內埔國小位於后里區舊市區，校園周邊道路狹窄、車流量大，學生上下學被迫與車爭道。 校長蔣東益說明人行環境改善工程，包括改善三民路及文化路191公尺長的通學步道、校園圍牆退縮、電桿下地及設置駐車彎等，並延伸通學廊道至后里圖書館，總經費1700萬元，預計今年底前完成。文化路32巷為內埔國小周邊重要通學步道之一，但寬度僅0.6公尺，目前只有標線型人行道，並未與車道安全隔離。后里區公所表示，將配合辦理校園周邊暨行車安全道路改善工程，計劃在文化路32巷設置實體人行道，全長163公尺，並遷移7支電桿，預計於明年底前完成。

育英國小正門位於四月路，鄰近車流頻繁的后神路，學童通學須緊鄰路肩通行。校長王志嵩說明周邊的通學步道改善計畫，包括四月路圍牆退縮、增設110公尺人行道、增設照明設施和家長接送區，以及電桿下地等，總經費1244萬元，預計在今年底前完工。

楊瓊瓔說，會要求相關單位緊盯工程如期完工，並致力於打造更安全、更舒適的學習環境。

內埔國小周邊通學步道，只有標線型人行道，並未與車道安全隔離。（記者張軒哲攝）

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