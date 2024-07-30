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高雄日安大樓持續清污 國軍出動36人協助復原

大型冷藏櫃被沖入地下室，國軍弟兄今持續協助日安大樓地下室雜物的清除工作。（記者許麗娟攝）

大型冷藏櫃被沖入地下室，國軍弟兄今持續協助日安大樓地下室雜物的清除工作。（記者許麗娟攝）

2024/07/30 11:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區日安地球大樓25日因凱米颱風豪雨造成地下3層樓全淹水，目前水雖已抽乾，但因地下室滿是泥濘和被大水沖入的雜物，國運自昨（29）日下午起出動36人協助清理，今早仍持續清理工作，目前大樓公共用電尚無法修復。

日安大樓的住戶共279戶，大樓地下室可容納300輛汽車、500輛機車，而實際登記停車的汽車數量為220輛、機車未登記，不過管委會估計約有100多輛汽車、200多輛機車泡水，前天水抽乾後，已有12輛擋住車道的汽車先行拖吊出來，住戶也陸陸續續將機車、腳踏車等從地下室推上來，其他車輛則需等這2天清除雜物、泥濘後才能拖吊。

正興里長沈秀玲表示，昨天原本要抽5處仍積水的電梯井，但因目前公用電還未復電，無法抽取，比較麻煩的是，雖然大樓未復水，隨著家用電恢復，已有低樓層住戶返家，因大樓污水閥仍無法啟動，民生排放用水又流進地下室，造成地下室3樓又積淹水。至於國軍協助處理清理工作只至今天下午5點，昨天已清至地下2樓，希望今天能如期完成。

大樓管委會則表示，已請機電廠商趕快搶修位於地下室的公共用電，才能將地下室的污水排出去，才能儘快後續的處理作業。

國軍弟兄協助日安大樓清除地下室的雜物。（記者許麗娟攝）

國軍弟兄協助日安大樓清除地下室的雜物。（記者許麗娟攝）

日安大樓泡水的數十輛腳踏車，全覆蓋一層泥沙。（記者許麗娟攝）

日安大樓泡水的數十輛腳踏車，全覆蓋一層泥沙。（記者許麗娟攝）

住戶陸續將家中停放在地下室泡水的機車牽出來。（記者許麗娟攝）

住戶陸續將家中停放在地下室泡水的機車牽出來。（記者許麗娟攝）

日安大樓地下3樓昨天再度淹水，主要是污水閥無法啟動，民生排放污水流入地下室。（里長提供）

日安大樓地下3樓昨天再度淹水，主要是污水閥無法啟動，民生排放污水流入地下室。（里長提供）

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