國際化學奧林匹亞競賽 我國奪2金2銀排第5名

第56屆國際化學奧林匹亞競賽4位代表選手林竣宇（左起）、陳鈞澤、呂家瑋、葛彥宏，拿下2金2銀佳績。（教育部提供）

2024/07/30 11:19

〔記者林曉雲／台北報導〕第56屆國際化學奧林匹亞競賽傳回捷報，在90個國家、327名參賽學生中，我國4名代表參賽學生共獲2金2銀佳績，國際排名第5名（以金牌數計算）。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，這屆由沙烏地阿拉伯王國主辦，2位金牌為國立台南一中學生葛彥宏（個人排名第7名）及呂家瑋（個人排名第16名）；2位銀牌為台中一中學生陳鈞澤（個人排名第37名）及建中學生林竣字（個人排名第41名）。

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葛彥宏出生在工程師家庭，媽媽曾就讀於化學研究所，從小對化學接觸較多，上高中第一次接觸校內化學能力競賽，還是他第一次確診，在家裡線上考，竟然得到超乎預期的成績，得以接受南一中的階段培訓，並一步一步攻克能力競賽與清華盃等，且發現高中化學範圍已不再能滿足其好奇心，故大量尋找進階書籍、網路公開課程以擴充知識量，並利用許多可免費下載期刊資源拓展視野，對化學學科的了解因此更深，幸運當選國手，過程中認識許多好友，也在成功大學實驗室與師範大學度過很多時光。

呂家瑋在高一決定要以化奧為主，一方面是因為對化學，尤其有機，有蠻大的興趣，另一方面是誤打誤撞，在高一上學期成為能力競賽的學校代表，但其中也遭受過挫折，高一未入選12人打擊信心，但在老師、朋友及家長鼓勵下，拿到能競一等獎而有了信心，以「要做就做到最好」的態度，努力鑽研化學，經過今年化奧冬令到國培、國際賽洗禮後，相信對化學掌握又更上一層，希望未來持續在這條路上發光發熱。

全國131所學校共2079名學生中選出4名學生代表參賽，由台灣師範大學教授呂家榮擔任領隊、教授李祐慈擔任副領隊，台師大教授張一知、台大教授王宗興、清華大學教授蔡易州、中央研究院研究員尤嘯華及台南一中教師周俞伽，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

黃瀞儀表示，依教育部「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得金牌及銀牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，另分別可獲教育部頒發20萬元及10萬元獎學金。

第56屆國際化學奧林匹亞競賽傳回佳績，共拿下2金2銀。（教育部提供）

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