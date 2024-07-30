台大電機系特聘教授吳瑞北在臉書發文，感念恩師陳俊雄（坐輪椅者）。（取自吳瑞北臉書）

2024/07/30 11:13

〔記者林曉雲／台北報導〕被稱為國立台灣大學電機系「師祖」的名譽教授陳俊雄於7月20日辭世，享壽88歲，門生建立了追思網站。台大電機系特聘教授吳瑞北表示，陳俊雄在擔任台大電機系主任時，一手創立「論文計點制度」徹底改變研究風氣，並以台大電機系的獨特地位，把台灣學術邁向全球化，寫下歷史。

吳瑞北表示，恩師陳俊雄畢生致力電磁領域的教學與研究，獲國科會傑出研究獎、教育部學術獎及國家講座、IEEE Fellow等，並曾任台大電機系主任，在系主任任內力挽狂瀾，創立論文計點制度徹底改變研究風氣，他人格高尚，撫今追昔仍是學術界不朽的明燈；他教育英才萬夫莫敵，永存善念循循善誘，立下了後世難以逾越的典範。

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吳瑞北表示，恩師陳俊雄的智慧、熱忱和對教育的無私奉獻素為眾人景仰，為共同緬懷這位學界泰斗，並期許能綿延其教育理念與學術精神，身為陳俊雄的門生敬致哀悼，建立了追思網站。

中研院院士劉兆漢在追思網站上表示，陳俊雄是推動台大電機系轉型為教學和研究並重的大系的最大功臣，今天台大電資學院傲人的成績，很多地方都可追溯到教授陳俊雄多年的貢獻。

台大電機系講座教授陳銘憲也表示，非常敬重教授陳俊雄的為人與胸襟，也非常感佩他對台灣學術界的貢獻，以及對後學的提攜，是後學的模範。

台大電機系特聘教授陳宏銘說，當年回台大任教時，前往教授陳俊雄的辦公室候教，陳俊雄不在乎他讀大學時在其電磁波課表現不佳，反而說研究表現跟大學成績不一定有正相關， 頓時融化了他臉上凝結的表情，而他自己收研究生從不看學生成績單的作風，與此席談話一定有正相關。

台大電機系「師祖」陳俊雄辭世，門生設追思網站感恩。（取自台大電機系官網）

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