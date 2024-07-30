蘇花海運明起改搭澎湖輪、凱旋一號 今起受理登記

計程車緩緩從新台馬輪上駛出。（資料照）

2024/07/30 09:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕蘇花鐵公路全斷，航港局繼緊急調度新台馬輪支援花蓮蘇澳運輸至今天，明天7月31日起增調澎湖輪、凱旋一號接替新台馬輪，今天上午8時起受理31日搭乘登記。航港局強調，將可投入運輸更多人員、車輛。

先前新台馬輪28日起連續3天提供蘇花藍色公路運輸，不過每天南下北上各一航次，提供600多個座位及30台小客車、6大車及8輛機車等，雖然搭船從報到準備時間至抵達要花上半天，過去藍色公路也因耗時過長，民眾不青睞，東部藍色公路曾經營的麗娜輪搭乘率也不高，但是在蘇花鐵公路完全不通之下，與其達成加開班次、但票價較高的飛機，免費搭乘的新台馬輪座位變得非常的熱門，花蓮民眾抱怨很難訂。

請繼續往下閱讀...

航港局統計，新台馬輪7月29、30日共協助疏運旅客1975人、車輛209部，稍紓緩部分東部運輸壓力。

由於新台馬輪只到今天，航港局指出，蘇澳花蓮間明天起增開澎湖輪（7/31-8/2）、凱旋一號（7/31-8/3），其中澎湖輪可載運600名旅客、74台小客貨（含重機）、6台大客貨及25台機車；凱旋1號運量為261名旅客，將可協助疏運更多的人員及車輛。

航港局說明，蘇花海運7月31日至8月3日疏運航班，今天起每日上午8時至下午6時開放民眾到航港局官方LINE帳號登記，每天僅受理隔日船班的需求登記，請民眾多加留意，若已額滿將給予候補序號，提醒民眾視需求擇一船舶登記，澎湖輪或凱旋一號擇一。

航港建議，有搭乘時效需求且無攜帶大型行李的旅客，搭凱旋一號航行時間較快；有攜帶大型行李之旅客，則建議選擇澎湖輪。詳情上航港局官網「蘇花海運備援資訊專區」。

高雄開往澎湖的澎湖輪，突然被轉調支援蘇花，讓原本已經訂票幾近全滿的澎湖輪旅客抱怨連連，對此航港局強調，為降低對澎湖輪原訂位旅客之影響，已研擬旅客、貨物及車輛替代運送配套措施方案，旅客部分協調南海之星二號船舶替航，明天起7月31日至8月2日提供與澎湖輪原預定相同的2個往返航班。

航港局又說，旅客亦可改搭布袋馬公航線，往返高雄嘉義布袋港間所需車資（高鐵、客運、共乘計程車等）將全額補助；車輛部分，原預定7月31日至8月2日有車輛運送需求的民眾，可利用澎湖輪7月30日馬公-高雄航班，或選擇延後至8月3日至8月6日間所增加船班運送；另目前已協調5家貨運公司收貨，可維持貨運物資運送服務，相關訊息也在交通部航港局官網「蘇花海運備援資訊專區」完整揭露。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法