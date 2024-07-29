台日交流不中斷！ 新北石門實中與日本美浜町中學文化交流

新北石門區公所安排日本美浜町中學學生體驗台灣包粽文化。（記者羅國嘉攝）

2024/07/29 17:29

〔記者羅國嘉／新北報導〕台日交流不中斷！新北石門與日本福井縣美浜町締結姊妹都市至今已36年，今年美浜町中學於7月26至31日，為期6天來台做文化等交流。石門區公所區長陳明惠表示，這次石門實驗國中與美浜町中學的文化交流動，主要是瞭解彼此間文化差異，尤其可看見日本小孩非常獨立，這也是值得台灣學習的地方，期盼這次美浜町中學8位學生與隨行師長，珍惜雙方交流的機會，並能建立情誼。

石門與美浜町自1988年8月10日於美浜町中央公民會館由當時的鄉長劉國烈與棉田 光雄町長雙方書面簽訂締結姊妹都市至今年已36年。另外，自1990年8月率先由美浜町中學生來石門第一梯次的HOMESTAY文教交流，除2020年因受武肺疫情影響，暫停3年實體互訪交流外，雙方中學生寒暑假期間交流互訪從未中斷。去年3月8日雙方以視訊交流約定今年2024年恢復第16回雙方中學生實體的HOMESTAY文教交流。

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此外，自美浜町中學第一回蒞臨石門HOMESTAY文教交流活動，現已成為雙方中學生寒暑假期間固定交流的模式，經統計16回參與HOMESTAY交流活動的雙方學生合計約近500位，這些學生已成為雙方交流的種子與建立友誼的媒介。

陳明惠表示，這次石門實中與美浜町中學的文化交流動，已有36年歷史，這個交流活動其實最重要是在瞭解彼此間文化差異，比如在包粽的一個樂趣體驗。而這樣的文教傳承也能給偏遠的石門國中帶來很好的幫助，也可在招生的契機上，成為一個誘因，透過這樣子的活動，提升雙方情感，也幫助石門就學率提升。

日本美浜町教育長加藤浩表示，美浜跟石門的活動已有30多年，這個交流非常重要，因為可以看見學生們的成長，還有交流而產生的團聚力，希望今後大家可這樣的交流不中斷。另外，也藉由這個活動，把它傳給世界各地，讓這種人與人的交流延伸到國際交流。

石門實中陳同學說，這次的交流活動，讓她收穫很多，像是如何學習日文、怎麼用不習慣的語言跟他們溝通，然後，在這個過程中也可認識不同文化的朋友。

美浜町中學學生表示，雖然來台灣有很多不習慣的生活、困擾的地方，但是大家都支持、幫助，而這幾天的行程像是購物的部分有很多日本沒有的東西，讓她覺得新奇，感謝這次的交流活動，讓她交到了很多新的朋友。#

新北石門實中帶領日本美浜町中學玩扯鈴。（記者羅國嘉攝）

新北石門區公所安排日本美浜町中學學生體驗台灣舞獅文化。（記者羅國嘉攝）

新北議員鄭宇恩共響台日交流。（記者羅國嘉攝）

今年美浜町中學於7月26至31日，為期6天來台做文化等交流。（石門區公所提供）

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