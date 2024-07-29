新北飼主出國頂樓加蓋飄惡臭 狗狗過瘦陳屍籠旁眼口長蛆蠅

新北動保處表示，經查現場無提供飼料、水質不佳，飼養環境髒亂。（新北動保處提供）

2024/07/29 15:44

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市永和區一處頂樓加蓋飄出屍體腐敗味，民眾查看發現死亡犬隻，連忙通報市府動物保護防疫處。處長楊淑方今天表示，經查現場環境髒亂且無提供飼料、水質不佳，犬隻身形過度消瘦，聯繫住戶兒子得知飼主夫妻出國，待其回國說明後，評估並未妥善照料，已違反「動物保護法」並處1萬5000元罰鍰，同時將飼主列入禁止飼養黑名單。

楊淑方指出，動保處獲報後與里長、派出所員警至案址，驚見一隻繫繩的黃色混種犬隻倒臥鐵籠旁死亡多日，已無眼球，眼眶周邊、口腔裡有蛆蠅出現；聯繫住戶的兒子得知，飼主夫妻已出國多天，預計3週後回國，自己平時未與父母同住，而且是養在頂樓，幾乎沒見過這隻狗狗，父親生活節儉，已告知犬隻死亡消息，其母表示可能誤食老鼠藥致死。

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飼主回國後到案說明，宣稱應是帶狗散步時，牠突然衝出去狼吞虎嚥、瞬間吃完路邊不明食物，當下有乾嘔現象，有讓犬隻灌水希望協助減緩不適，但狀況依然不佳，出國當日早上近乎快無生命跡象，只剩微弱呼吸並喘氣，但未帶至動物醫院診療，也不知要找人處理遺體；鄰居透露，飼主很少與人交談，因此不知頂樓犬隻死亡情形。

獸醫師鄭亦俽解剖發現，狗狗已呈腐敗狀態，肌肉、體內發黑，胃內滿是未消化食物。楊淑方提到，雖然排除飼主故意餓死犬隻的可能性，但因牠體型過瘦且身體不適，飼主未能善盡責任，仍依「動保法」第5條第2項第10款規定，飼主對於其管領之動物，應提供其他妥善之照顧，違者依同法第30條第1項第1款規定，過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，進行開罰。

動保處提醒，若察覺毛寶貝活動力下降、精神、食慾不佳或外觀出現過瘦情形，應盡速帶往就醫，避免延誤就醫黃金時期，日常也要多加留意毛寶貝的健康，定期帶至動物醫院做健康檢查、驅蟲治療及施打預防性疫苗。

新北動保處提醒，當犬隻腹部凹陷、可摸到肋骨、可見骨盆、脊柱表示過瘦，應立即帶至動物醫院診療。（新北動保處提供）

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