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護理系畢業找不到工作 23歲女求助初尋計畫再領4.5萬獎勵金

23歲的王庭育透過勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」釐清職涯方向，成功找到幼兒園助教的工作，穩定就業並可領到4.5萬元的獎勵金。（記者劉婉君攝）

23歲的王庭育透過勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」釐清職涯方向，成功找到幼兒園助教的工作，穩定就業並可領到4.5萬元的獎勵金。（記者劉婉君攝）

2024/07/29 14:50

〔記者劉婉君／台南報導〕去年6月護理系畢業的王庭育，急需工作卻不知職涯方向，求職近半年卻屢屢碰壁，求助勞動部永康就業中心之後，搭配申請「初次尋職青年穩定就業計畫」，不僅順利受聘成為幼兒園助教，還可領4.5萬元獎勵金。

23歲的王庭育，因體貼父親從事資源回收業維持一家生計不易，除寒暑假打工賺取生活費，大學也申請就學貸款，減輕家中經濟負擔，去年畢業後，即積極投遞履歷尋職，希望可以分擔爸爸肩上的重擔，也償還學貸，但尚未取得護理師證照的她，投遞多家診所、托嬰中心、藥局等，全都石沉大海，令她不禁感嘆「找工作真的好難！」得知勞動部有相關青年資源之後，便前往永康就業中心尋求協助。

就服員不僅耐心評估王庭育的求職需求，也協助她申請「初次尋職青年穩定就業計畫」，透過職涯適性測驗、就業諮詢等，釐清職類喜好、加強面試技巧及改善履歷撰寫等，成功幫助王庭育找到幼兒園助教的工作，而且尋職期間及後續穩定就業，勞動部都有核發補助津貼，總計可領4.5萬元。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，根據行政院主計總處資料，20至24歲青年失業率為11.64%，遠高於其他勞動年齡層，推論主因應是畢業青年初次尋職，就業方向不明確。

為了協助青年儘速就業、降低待業時間，勞動部自去年7月起推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，提供職涯諮詢、履歷撰寫、優化面試技巧及推介就業等服務，且為降低青年尋職期間的經濟壓力，只要參加就業諮詢或職業輔導服務，就可領取每次5000元的尋職津貼，最高核發1.5萬元；另外，參加「初次尋職青年穩定就業計畫」的青年只要找到按月計酬的全時工作，並持續受僱於同一雇主滿90日或180日，就可分別領取2萬元及1萬元的就業獎勵，合計最高可領到4.5萬元，計畫迄今已提供4565位青年就業服務，協助超過700名青年穩定就業。

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