高雄日安大樓泡水車「出土」 老車玩家收藏百萬跑車滅頂

陳先生收藏的本田S2000老車停放在大樓地下2樓，原本金色外殼全覆蓋一層泥。（記者許麗娟攝）

2024/07/29 14:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕凱米颱風帶來的暴雨重創高雄，市區又以地下室被大水淹滿的三民區日安地球大樓災情最為慘重，時隔4日，雖然淹水已抽乾，今（29）日下午將進行清污、清毒作業，上午陸續有泡水車被拖吊出來，其中住戶陳先生有2輛收藏的老車也被滅頂。

日安大樓住戶陳先生本身是喜歡收藏老車的玩家，他說，自己有2輛車停放在大樓的地下室，其中1輛HONDA本田S2000跑車放在B2，是1999年生產，他2010年買73萬元，現在價值約180萬元，另1輛本田Stream小型休旅車則是停放在B3，價值20多萬元，2輛車目前在台灣所剩數量僅100多輛。

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陳先生說，大樓地下室淹水時，他一度衝下樓想去救車，但大水傾洩而下又急又快，當時B2已淹到輪胎高，連人都站不穩，還一度被水沖倒，幸好人無大礙，不過這次大樓地下3層樓全被大水淹滿，比2009年莫拉克風災還嚴重，當時只有B3被淹，據他了解，這次全社區沒有1輛車有機會跑出來。

至於泡水車的後續處理，陳先生說，因自己有在玩車，還有車子的相關備料，因為沒有發動，所以原則上先清洗、拆內裝，如果沒有發動，引擎和變速箱換油和洗乾淨即可，他可以自行處理。

另一名不願具名的住戶表示，目前大樓的住家雖有復電但沒有水，而且公用電、電梯等都還沒復電，目前仍暫時安置在旅館，家裡的車子也全都泡水，由於即使復水後還要做清洗水塔、電梯檢查等工作，預估可能還要好幾天才能恢復，至於淹水追究責任部分，一切先恢復正常生活，最後再來討論如追究。

日安大樓管委會總務蔡耀德表示，大樓共有279戶，約有100多輛汽車、200多輛機車泡水，目前拖吊業者公會協調，每輛拖吊費5000元，超過10公里每公里加50元，昨天和今早先把被水淹出擋車道的12輛汽車先拖出，讓國軍、衛生局清潔隊先協助下去地下室清污和消毒。

正興里里長沈秀玲說明，日安大樓現在只有住家恢復供電，大樓和公用電尚未恢復，下午2點國軍30人及環保局、清潔隊、消防局到地下室清消，另外還有5個天梯井積水，已請區長調用5部抽水機協助抽乾。

本田S2000輛轎車泡水，內部水已排乾，但裡面也滿是泥沙。（記者許麗娟攝）

日安地球地下室泡水車上午有部分先行移出。（記者許麗娟攝）

大樓地下室機車全覆蓋一層泥沙。（記者許麗娟攝）

日安大樓地下室的水雖已抽乾，但裡面滿是泥濘。（記者許麗娟攝）

日安大樓地下室的水雖已抽乾，但裡面滿是泥濘。（記者許麗娟攝）

住戶自行將泡水的機車推出來。（記者許麗娟攝）

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