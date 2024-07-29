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買地闢公園供母親與社區休憩 新竹縣民羅應浮獲全國孝行楷模

羅應浮為紀念一生辛勞的父親與無緣的弟弟，在新竹縣湖口鄉波羅村的住家對面，自費整闢了一座「連星公園」，提供母親和社區長幼憩賞花。（記者廖雪茹攝）

羅應浮為紀念一生辛勞的父親與無緣的弟弟，在新竹縣湖口鄉波羅村的住家對面，自費整闢了一座「連星公園」，提供母親和社區長幼憩賞花。（記者廖雪茹攝）

2024/07/29 12:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在中國科技大學教書的助理教授羅應浮，為紀念一生辛勞的父親與無緣的弟弟，在新竹縣湖口鄉波羅村的住家對面，自費整闢了一座468坪的「連星公園」，提供母親和社區長幼休憩賞花，緬懷父親並回饋鄉里，今年經由地方推薦，以「顯親傳孝組」獲選為全國孝行楷模。

羅應浮將於8月27日接受內政部頒獎表揚，縣長楊文科表示，羅應浮先生個性憨厚老實、熱心助人，孝順父母，對母親的陪伴始終如一，恭喜他的孝行獲得中央肯定，是民眾學習的楷模典範。

羅應浮原本在東元集團服務，為了就近照顧父親，39歲時從職場重返校園，一路攻讀碩、博士，並從產業轉行投入教學工作。10多年前，他買下家前一塊468坪土地，原本雜草叢生，他利用假日清理垃圾、整地。

羅應浮說，7歲時，父母忙於工作，要他和5歲妹妹看好1歲的弟弟，但弟弟不慎掉進住家前的池塘而溺斃讓他對此留下陰影，一直希望有機會為弟弟做一點事，10多年前正巧地主要賣地，努力協商半年，最後靠著弟弟的故事，感動了地主同意讓售。

羅應浮從父親和弟弟的名字中各取一個字，為紀念地取名「連星園」，自費栽種多元化花草果樹，悉心管理維護，10多年來如一日。經由社區規劃師計畫，波羅村長葉豐田號召居民成立三元文化促進會投入一起改造，4年前也曾邀請彩繪師傅帶領中國科大和周邊小學的學生，將原本冷硬的牆面繪上復古的農村景象。

湖口鄉波羅汶三元宮一帶早年曾是新豐湖口的熱鬧中心，深富歷史文化。多年來，周邊居民已把連星園當作自家花園，天天到公園散步、遊戲、乘涼話家常。

羅應浮為紀念一生辛勞的父親與無緣的弟弟，在新竹縣湖口鄉波羅村的住家對面，自費整闢了一座「連星公園」，提供母親和社區長幼憩賞花。（記者廖雪茹攝）

羅應浮為紀念一生辛勞的父親與無緣的弟弟，在新竹縣湖口鄉波羅村的住家對面，自費整闢了一座「連星公園」，提供母親和社區長幼憩賞花。（記者廖雪茹攝）

多年來，周邊居民已把連星園當作自家花園，天天到公園散步、遊戲、乘涼話家常。（記者廖雪茹攝）

多年來，周邊居民已把連星園當作自家花園，天天到公園散步、遊戲、乘涼話家常。（記者廖雪茹攝）

多年來，周邊居民已把連星園當作自家花園，天天到公園散步、遊戲、乘涼話家常。（記者廖雪茹攝）

多年來，周邊居民已把連星園當作自家花園，天天到公園散步、遊戲、乘涼話家常。（記者廖雪茹攝）

多年來，周邊居民已把連星園當作自家花園，天天到公園散步、遊戲、乘涼話家常。（記者廖雪茹攝）

多年來，周邊居民已把連星園當作自家花園，天天到公園散步、遊戲、乘涼話家常。（記者廖雪茹攝）

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