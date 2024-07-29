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台中海生館2項工程考驗 觀旅局：明年第一季試營運為目標

市議員楊典忠表示，海生館外觀破舊正在修建，質疑海生館是否能如期明年開幕。（記者蘇金鳳攝）

市議員楊典忠表示，海生館外觀破舊正在修建，質疑海生館是否能如期明年開幕。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/29 09:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中海洋生態館2025年預計開幕營運，市府5月已點交給廠商，但是當時館內外多處生鏽、設備損壞、噴水池荒廢、地磚破損，雖相關設施及改善工程預計今年底完工，還有館前道路還在改建中，海生館明年初順利開幕引質疑；觀旅局表示，目前裝修進度已達到約40%，朝明年第一季試營運，第二季正式營運為目標。

中市觀旅局表示，台中海洋館在市長盧秀燕任內達成第一期主體結構工程2019年5月驗收合格，第二期基本營運設施工程今年4月驗收合格，並於今年5月24日依契約規定點交OT廠商進行裝修工程，預計於1年內完成，現OT廠商全力趕辦中。

民進黨市議員楊典忠表示，台中海生館在開幕前還有兩項工程考驗，其一就是去年底建設局決標831萬元進行館前道路整修與北堤路路口改建工程。其次就是觀旅局動支第二預備金4569萬元進行海洋館相關設施及周邊環境改善工程。

楊典忠表示，2018年底盧市長就職上任後，表示海生館2022年啟用，但是工程發包流標6次，工程延宕至2024年4月才完工驗收，5月正式點交營運廠商，依約需在2025年5月開幕營運，但是海生館6年工程期間造成場館內外嚴重鏽蝕破損，動支4569萬元進行海洋館相關設施及周邊環境改善工程等。

此外，館前道路尚未開闢，所以目前還有831萬元進行館前道路整修與北堤路路口改建工程，楊典忠表示，整個台中海洋生態館相關工程經費已達9億500萬元，為原工程經費3億5千萬元的2.58倍。

楊典忠認為，要求市府務必掌握兩項工程進度，並積極協助OT廠商順利開幕營運。

觀旅局表示，有關場館周邊環境年久失修及老化，今年度動支第二預備金辦理改善工程，已於今年5月22日開工，預估至7月底止，施工進度約20%，進度順利進行，預計今年11月底前完工，同步與OT廠商裝修進度相互銜接。

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