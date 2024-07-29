從垃圾量看災情 台南1天清出千噸這2區佔9成

南市環保局災後進行清運，1天就清運了上千公噸的廢傢俱。（圖由南市環保局提供）

2024/07/29 09:06

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風過境，不少住家傢俱泡水、飼養禽類斃死及路樹折斷，樹葉及垃圾滿地，台南市環保局統計7月28日1天就清運了1020公噸廢傢俱，其中鹽水區及後壁區2區就清出892公噸，佔了約9成的垃圾量。

雖然28日假日無清運家戶垃圾，台南市環保局仍共動員清潔隊員541人，車輛機具172輛協助受災戶家園清理復原。環保局統計，光28日1天就清運了1020公噸廢傢俱，而這次風災重災區鹽水區及後壁區清出892公噸廢傢俱，約佔清運量的9成。

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南市環保局長許仁澤表示，由於市民整理家園已先將大型泡水傢俱搬到路旁，但在整理家園過程中，仍然陸續排出垃圾，因此今天上午8點環保局清潔隊也會繼續加強清運。為因應市民來不及第一時間將泡水傢俱移置道路，近期泡水傢俱清運不需要預約清運，環保局會主動巡檢即時清理，直至市容復原為止。

許仁澤表示，會持續投入災後清理工作，針對大型機具無法進入的狹窄道路，將運用山貓搭配小卡將大型廢棄物集中至暫置點後由大型機具清除，清理完成後將進行道路洗掃及環境消毒工作。

許仁澤說，提醒市民朋友，颱風大雨過後，最擔憂衍生登革熱疫情，呼籲大家注意並加強清理住家內外積水容器及環境，避免孳生病媒蚊，如需收運大型廢棄物可打各區清潔隊電話或環保服務專線0800066666，清潔隊將派員處理。

南市近期泡水傢俱清運不需要預約清運，環保局會將主動巡檢即時清理 。（圖由南市環保局提供）

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