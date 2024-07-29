為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

從垃圾量看災情 台南1天清出千噸這2區佔9成

南市環保局災後進行清運，1天就清運了上千公噸的廢傢俱。（圖由南市環保局提供）

南市環保局災後進行清運，1天就清運了上千公噸的廢傢俱。（圖由南市環保局提供）

2024/07/29 09:06

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風過境，不少住家傢俱泡水、飼養禽類斃死及路樹折斷，樹葉及垃圾滿地，台南市環保局統計7月28日1天就清運了1020公噸廢傢俱，其中鹽水區及後壁區2區就清出892公噸，佔了約9成的垃圾量。

雖然28日假日無清運家戶垃圾，台南市環保局仍共動員清潔隊員541人，車輛機具172輛協助受災戶家園清理復原。環保局統計，光28日1天就清運了1020公噸廢傢俱，而這次風災重災區鹽水區及後壁區清出892公噸廢傢俱，約佔清運量的9成。

南市環保局長許仁澤表示，由於市民整理家園已先將大型泡水傢俱搬到路旁，但在整理家園過程中，仍然陸續排出垃圾，因此今天上午8點環保局清潔隊也會繼續加強清運。為因應市民來不及第一時間將泡水傢俱移置道路，近期泡水傢俱清運不需要預約清運，環保局會主動巡檢即時清理，直至市容復原為止。

許仁澤表示，會持續投入災後清理工作，針對大型機具無法進入的狹窄道路，將運用山貓搭配小卡將大型廢棄物集中至暫置點後由大型機具清除，清理完成後將進行道路洗掃及環境消毒工作。

許仁澤說，提醒市民朋友，颱風大雨過後，最擔憂衍生登革熱疫情，呼籲大家注意並加強清理住家內外積水容器及環境，避免孳生病媒蚊，如需收運大型廢棄物可打各區清潔隊電話或環保服務專線0800066666，清潔隊將派員處理。

南市近期泡水傢俱清運不需要預約清運，環保局會將主動巡檢即時清理 。（圖由南市環保局提供）

南市近期泡水傢俱清運不需要預約清運，環保局會將主動巡檢即時清理 。（圖由南市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄3個里500人受困 交長：3天內搶通／台鐵八掌溪橋路基掏空 8月2日搶通單線雙向、3日恢復雙線
2024/07/29 05:30

高雄3個里500人受困 交長：3天內搶通／台鐵八掌溪橋路基掏空 8月2日搶通單線雙向、…
阿里山公路落石崩塌、隧道毀 台18線70k雙向封閉搶修
2024/07/29 08:39

阿里山公路落石崩塌、隧道毀 台18線70k雙向封閉搶修
北市馳援高雄 出動「小鋼炮」抽水
2024/07/29 05:30

北市馳援高雄 出動「小鋼炮」抽水
大雪山停電第6天惹怨 台電：今天一定全部搶通
2024/07/29 08:56

大雪山停電第6天惹怨 台電：今天一定全部搶通

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播