屏縣要道過溝橋橋墩掏空加劇 封橋改建先搭便橋

過溝橋在颱風前已預警性封閉，如今又受大水沖刷加劇掏空，將持續封閉以維安全。（記者陳彥廷攝）

2024/07/28 21:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風為屏東帶來大雨，讓居民飽受風災之苦，其中山洪爆發沖刷橋墩，洪水退去後橋墩現形，連通麟洛、屏東市及竹田的要道「過溝橋」，就被發現掏空加劇，縣長周春米今天持續勘災，現場並宣布過溝橋受風災，將繼續封閉以測安全，並即刻推動重建工程。

屏48線道的過溝橋連通屏東市大春、麟洛及竹田西勢，是3鄉市主要來往道路，建設至今已近半世紀，原先設計不耐震結構亦有安全疑慮，早已禁止大車通行，此次颱風前並實施預警性封閉，但颱風大雨致水位暴漲一度接近橋面差點溢堤，水退後又發現橋樑嚴重淘空的裂縫更多，周春米今天和縣府工務處、水利處前來勘災。

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工務處代理處長林洋助簡報時指出，過溝橋改建計畫預計橋墩將改為順流方向設計減少衝擊，橋體的路寬從7公尺拓寬為12公尺，長度則從31.5公尺達為50公尺，橋墩落柱從兩柱減為一注，減少沖刷阻水面積，並會加強興建兩岸護岸，經費初估8300萬元左右，相關計畫現於公路局審查中，由於屏48線從內埔直通萬丹，沿線經竹田、麟洛及屏東市大春地區，部分路段過於狹小處也將評估拓寬，有賴地方仕紳與鄉親溝通。

周春米說，提醒鄉親暫時繞道行駛，屆時並將興建便橋，工期約需1年，縣內橋樑經評估後除過溝橋亟需重建外，還有霧台霧大二號橋亦需待經費到位後發包改建工程，她指出，這次屏東災損嚴重，昨天並向總統賴清德當面陳情，盼爭取中央經費加快腳步解決治水問題。

周春米隨後至屏50鄉道視察道路因大排沖蝕淘空而出現的塌陷，再到內埔視察有關屏科大的中林排水，最後至崁頂鄉了解魚池溝排水工程進度，預計今年11月完工後滯洪量可再提升，將繼續爭取二期、三期工程款往上游治理。周春米表示，屏東於前瞻建設每年約爭取15億治水預算，逐年改善包括大仁科大、恆春工商等易淹水地區，凱米颱風後都可見明顯成效，屏科大淹水面積也有減少。

她表示，先前縣府所提12項計畫中含水資源及治水工程，其中治水工程佔了10項、經費19億多元，都是前期工程已施作，後續已規劃設計完成，只待經費核定補助，因此，昨天賴總統來她再次提出，爭取加快腳步，然面對極端氣候，她也希望能做更有效的治水方法，倘若有地就做滯洪池，以改善水患，明天即會召集相關局處全面盤整包括工程、校園修復、災損現金救助等，即刻啟動相關作業，盡快協助民眾恢復正常生活。

過溝橋在颱風前已預警性封閉，如今又受大水沖刷加劇掏空，將持續封閉以維安全。（記者陳彥廷攝）

屏50鄉道遭大排洪水沖蝕，路外約50公分寬塌陷約30公分。（記者陳彥廷攝）

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