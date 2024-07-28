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驚人慘況曝！台南400萬隻雞溺斃 民代盼國軍增援清運屍體

凱米風災嚴重影響中南部，民代指出，台南溪北地區畜牧產業有至少400萬隻雞隻死亡。（立委賴惠員辦公室提供）

凱米風災嚴重影響中南部，民代指出，台南溪北地區畜牧產業有至少400萬隻雞隻死亡。（立委賴惠員辦公室提供）

2024/07/28 21:59

〔記者李文馨／台北報導〕凱米風災嚴重影響中南部，民進黨立委賴惠員指出，台南溪北地區的畜牧產業至少有400萬隻雞隻死亡、36場養雞場與6場養豬場毀損，除立即性的經濟損失外，牲畜屍體的清運是一大困難，盼國軍加派人力支援溪北的整潔工作，避免潛在的傳染病危機。

根據台南市政府農業局統計，截至7月27日各區公所查報於畜牧場登記管理系統填報，因凱米颱風受災損畜牧場資料計有48場（家禽場40場、豬場7場及鹿場1場），計有後壁16場、鹽水10場、下營9場、七股3場、白河2場、學甲2場、佳里2場、六甲、柳營、將軍、安南均1場，幾乎都在南市溪北地區，畜牧損失約1.58億元，災損情形已達到天然災害救助標準。

賴惠員今透過新聞稿表示，台南溪北地區的畜牧產業遭遇極大困難，包括至少400萬隻雞隻死亡、養雞場36場與6場養豬場毀損，現有數字外更有許多黑數，損失遠遠超過現行估計，除了立即性的經濟損失外，牲畜屍體的清運是一大困難。

賴惠員指出，現行台南市政府與各區公所人力正在支援民眾清潔環境，然畜牧場的環境整潔更是一大隱憂，包含牲畜屍體腐敗衍生的異味、環境髒亂、潛在的傳染病危機，正威脅溪北地區禽畜產業的發展與延續。

賴惠員表示，風災期間不斷向行政院與國防部溝通，盼國軍能夠加派人力支援溪北的整潔工作；她也提及，這幾天密切聯繫國軍八軍團，請求調派更多人力資源來協助畜牧場的禽畜屍體清運與焚化作業，懇求中央行政院與國防部立即下令，再追加更多人力，以免造成溪北地區禽畜產業難以回復的損失。

立委賴惠員表示，台南溪北地區有36養雞場與6養豬場毀損。（立委賴惠員辦公室提供）

立委賴惠員表示，台南溪北地區有36養雞場與6養豬場毀損。（立委賴惠員辦公室提供）

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