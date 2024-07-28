綠委籲放寬淹水救助標準 淹水未達50公分救助5000元

民進黨立委籲放寬淹水救助標準，建議淹水未達50公分救助5000元。（資料照）

2024/07/28 21:22

〔記者李文馨／台北報導〕凱米颱風襲台造成中南部嚴重淹水、農損等災情，總統賴清德26日南下勘災，允諾全台淹水50公分以上民眾，每戶補助2萬元。對此，民進黨立委邱議瑩建議，行政院應體恤民情，放寬現行救助標準，讓淹水未達50公分的住戶獲得救助5000元；民進黨立委蔡易餘也說，淹水補助應更具彈性，否則未來第一線公務員認定時恐面臨巨大壓力。

民進黨立委邱議瑩今透過新聞稿表示，行政院應體恤民情，放寬現行救助辦標準，因為高雄無論山區或市區，都有許多民宅淹水未滿50公分，但同樣遭受家電等財產損失，雖然賴清德已宣布補助，但為使民眾感受政府慰問的心意，應朝法制化處理。

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邱議瑩指出，相較於修改社會救助法須經立法院三讀，不如由衛生福利部依權責在社會救助法施行細則中，增訂淹水未達50公分者，至少救助5000元的內容，可達一體適用的效果。

民進黨立委蔡易餘也說，依「水災災害救助種類及標準」規定，目前淹水低於50公分無法申請補助，但事實上，淹水50公分以下對民眾生活和財產同樣會造成影響，且這次淹水來得快且急，出現家具泡水損壞、電器短路等狀況。

蔡易餘指出，未來第一線公務員在認定是否符合50公分門檻時，恐將面臨巨大壓力。因此，他認為淹水補助應更具彈性，根據不同淹水深度分級處理，讓更多受災民眾獲得補助。

民進黨立委林岱樺則提及，高雄市政府除應對淹水深度達50公分以上的受災家庭，提供1萬5000元的補助外，建請中央政府追加2萬元的補助，同時呼籲中央政府應開辦20萬元以下的免息紓困貸款，可分10年或20年償還，讓受災戶能夠迅速恢復正常的居住環境。

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