為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

綠委籲放寬淹水救助標準 淹水未達50公分救助5000元

民進黨立委籲放寬淹水救助標準，建議淹水未達50公分救助5000元。（資料照）

民進黨立委籲放寬淹水救助標準，建議淹水未達50公分救助5000元。（資料照）

2024/07/28 21:22

〔記者李文馨／台北報導〕凱米颱風襲台造成中南部嚴重淹水、農損等災情，總統賴清德26日南下勘災，允諾全台淹水50公分以上民眾，每戶補助2萬元。對此，民進黨立委邱議瑩建議，行政院應體恤民情，放寬現行救助標準，讓淹水未達50公分的住戶獲得救助5000元；民進黨立委蔡易餘也說，淹水補助應更具彈性，否則未來第一線公務員認定時恐面臨巨大壓力。

民進黨立委邱議瑩今透過新聞稿表示，行政院應體恤民情，放寬現行救助辦標準，因為高雄無論山區或市區，都有許多民宅淹水未滿50公分，但同樣遭受家電等財產損失，雖然賴清德已宣布補助，但為使民眾感受政府慰問的心意，應朝法制化處理。

邱議瑩指出，相較於修改社會救助法須經立法院三讀，不如由衛生福利部依權責在社會救助法施行細則中，增訂淹水未達50公分者，至少救助5000元的內容，可達一體適用的效果。

民進黨立委蔡易餘也說，依「水災災害救助種類及標準」規定，目前淹水低於50公分無法申請補助，但事實上，淹水50公分以下對民眾生活和財產同樣會造成影響，且這次淹水來得快且急，出現家具泡水損壞、電器短路等狀況。

蔡易餘指出，未來第一線公務員在認定是否符合50公分門檻時，恐將面臨巨大壓力。因此，他認為淹水補助應更具彈性，根據不同淹水深度分級處理，讓更多受災民眾獲得補助。

民進黨立委林岱樺則提及，高雄市政府除應對淹水深度達50公分以上的受災家庭，提供1萬5000元的補助外，建請中央政府追加2萬元的補助，同時呼籲中央政府應開辦20萬元以下的免息紓困貸款，可分10年或20年償還，讓受災戶能夠迅速恢復正常的居住環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南淹水全退 黃偉哲指示加強災後清理、後續補助
2024/07/28 17:50

台南淹水全退 黃偉哲指示加強災後清理、後續補助
凱米重創 賴：農損免勘查 速核撥補助 住宅淹水逾50公分 每戶補助加碼兩萬元
2024/07/27 05:30

凱米重創 賴：農損免勘查 速核撥補助 住宅淹水逾50公分 每戶補助加碼兩萬元
凱米水淹高雄面積約莫拉克9％ 學者：若無前瞻災情更嚴重
2024/07/28 20:31

凱米水淹高雄面積約莫拉克9％ 學者：若無前瞻災情更嚴重
雲林有史以來最嚴重 張麗善籲屋內淹50公分以上補助條件能放寬
2024/07/27 14:18

雲林有史以來最嚴重 張麗善籲屋內淹50公分以上補助條件能放寬

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播