成大考古所教授上山做研究 凱米來襲失聯4天平安尋獲

空勤直升機上山救援。（屏縣消防局提供）

2024/07/28 19:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕暑假期間前往屏縣霧台鄉舊好茶部落進行研究的一名成功大學考古學研究所教授與3名族人，在凱米颱風來襲期間失去聯絡，親友焦急向立委伍麗華求助；屏縣消防局特搜大隊與空勤聯手，今天（28日）上午飛至舊好茶部落，確認4人均安。因存糧還足夠，他們無意下山。

屏東縣政府消防局特搜大隊透過臉書表示，近日凱米颱風重創屏東縣，導致山區居民失聯，其中包括成大考古所教授及3名居民，他們到舊部落進行研究時，因颱風來襲而失去聯絡。

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特搜大隊指出，今天（28日）清晨，儘管天空陰霾密布，消防員與山域機能型義消一同搭乘空勤總隊的黑鷹直升機，帶著所有人的期盼，飛向舊好茶部落。同時，屏縣特搜空拍機分隊也從瑪家鄉舊筏灣部落石板屋廢棄操場使用無人機進行空拍，全面協助搜救。經過半小時的緊張搜救行動，終於在舊好茶部落找到教授一行4人，確認他們平安無事。

屏縣消防局指出，27日22時56分接獲民眾報案，於霧台鄉好茶部落有成大考古教授前往做研究，聯繫不上請求協助，因道路阻斷無法進入救援，於28日請求直升機支援，派遣特搜大隊、第一大隊、長治分隊及義消，共計5車10人6義消3空拍機，8時26分直升機載送特搜大隊人員5名前往目標區搜救，8時45分於目標區附近發現失聯者，隨即下降與失聯者接觸，經溝通後失聯者4名，無下山意願並給予物資後，搜救人員搭乘直升機返回。

立委伍麗華表示，因為家人有4天都沒有聯絡上相當焦急所以求助，經了解，原來是山區基地台訊號故障，手機無法通訊，最快明天（29日）可以修復。

接觸到山上人員確認均安。（屏縣消防局提供）

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