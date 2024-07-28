客家小炒全國爭霸賽中區初賽 台中、金門兩家餐廳奪冠

2024客家小炒全國爭霸賽中區初賽，28日在南投縣會展中心舉行，有來自5縣市的40支隊伍參賽。（南投縣文化局提供）

2024/07/28 17:11

〔記者張協昇／南投報導〕2024客家小炒全國爭霸賽中區初賽，28日在南投縣會展中心舉行，來自包括金門及中區4縣市共40支參賽隊伍，分為「傳統風味客家小炒」與「創意風味客家小炒」兩個組別，大展烹調技藝與創意，比賽結果，傳統風味組由台中「牛稼莊」奪冠，創意風味組則由遠從金門而來的「葡京餐廳」掄元，除分別可獲得4萬元獎金，並將代表中區參加客家委員會舉辦的全國客家小炒爭霸賽總決賽。

鑑於客家小炒是最能代表客家美食文化的菜色之一，由客家委員會、南投縣政府共同主辦，台中市、苗栗縣、彰化縣和金門縣等4縣市政府協辦的「2024客家小炒全國爭霸賽中區初賽」，除了廚藝競賽，還安排南投縣傑出演藝團隊薪傳舞蹈團、世雯舞蹈團演出，並規劃歡樂迷宮、客語闖關遊戲區、特色產業市集、多元族群服裝秀及民眾試吃票選等活動，吸引許多民眾到場體驗客家文化及美食饗宴，現場氣氛相當熱鬧。

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此次比賽，由國宴主廚邱寶郎擔任評審長，潘岱儒、許志滄、張亞莉及第一屆全國客家小炒爭霸賽總冠軍劉雪玲等共5位主廚共同評審，比賽結果，傳統風味組得獎者分別為冠軍「牛稼莊（台中市）」、亞軍「鄉村風味餐廳（南投縣）」、季軍「曲中居（苗栗縣）」，佳作2名為「土牛小吃（台中市）」與「蒸烹派客家餐廳（苗栗縣）」；創意風味組得獎者分別為冠軍「葡京餐廳（金門縣）」、亞軍「御饌臻品（台中市）」、季軍「客香御餐坊（南投縣）」，佳作2名為「華嚴素食（南投縣）」與「家味香客家廚房（南投縣）」。

此外，傳統風味組還由現場民眾試吃票選產生的最佳人氣獎1名，由「糯米橋餐廳（南投縣）」抱回獎項

客家小炒全國爭霸賽中區初賽，進行民眾試吃票選等活動。（南投縣文化局提供）

2024客家小炒全國爭霸賽中區初賽，參賽隊伍精心擺盤，讓色、香、味俱全。（南投縣文化局提供）

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