男子向機場櫃台丟椅子 金門航空站：理解旅客心情但不應有暴力行為

雖然經過前一晚「天外飛來一椅」的事件，立榮航空人員仍在候補櫃台堅守崗位。（記者吳正庭攝）

2024/07/28 17:04

〔記者吳正庭／金門報導〕交通部民航局金門航空站今天表示，針對昨日晚間旅客向候補櫃台丟擲椅子的不當行為，航站能理解旅客久候不耐的心情，但不應有後續的暴力行為；呼籲旅客出發機場前，應隨時注意航班起降及候補狀況，避免在機場久候，旅客在候機時，仍應保持理性及耐心。

金門尚義機場是小三通進出台灣本島唯一門戶，去年載客量再突破200萬人次，代表「國門」的形象，除了硬體便利，服務品質和安全指數應有相當保障；27日發生楊姓男子疑因等不到候補機位，向櫃台丟椅子，甚至造成立榮航空公司工作人員受傷一事，引起各界譁然，也有聲音要求航站「硬起來」，直接對該男子提告。

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對於外界的期待，金門航空站維持一貫低調作風，僅表示，能理解旅客的心情，但不應有後續暴力行為；航站於事發後，也對受傷的航空公司員工，即時關懷慰問並提供後續必要的協助；航站指出，航警及保全人員將持續值勤及巡視，全力維護航站服務團隊及旅客的安全及秩序。

金門航空站表示，受凱米颱風影響，海上交通停航4天，空運部分，也有多日天候不佳，航站均配合民航局自26日起全力動員疏運，航空公司也有加開班機，28日台金交通已逐漸恢復正常，航站再次呼籲旅客，出發前務必先確認航班動態。

金門尚義機場是小三通進出台灣本島唯一門戶，代表「國門」的形象，除了硬體設施，軟體服務也是旅客關注的項目。（記者吳正庭攝）

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