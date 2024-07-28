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九天盃太子極限環台賽 歷經28天共10人走完全程榮獲金牌

九天盃太子極限環台賽28日完賽，選手扛著三太子神尊跑回終天九天文園區。（記者歐素美攝）

九天盃太子極限環台賽28日完賽，選手扛著三太子神尊跑回終天九天文園區。（記者歐素美攝）

2024/07/28 13:34

〔記者歐素美／台中報導〕第12屆「九天盃太子極限環台賽」，歷經28天，行程因花蓮地震及凱米颱風搗亂，中斷5天賽程，3支隊伍「島嶼行者」、「雄中隊」、「高C囝仔」皆順利完賽，3尊三太子神尊首次皆走完全程返回終點，21人參賽有18人完賽，其中10人更走完全程，榮獲金牌。

主辦的九天盃執行長李光正表示，第12屆環台賽創下諸多紀錄，如洗三溫暖的賽程，全程28天幾乎什麼天候都碰到，比歷年熱的高溫、凱米颱風的侵襲，選手仍創下多個賽段最早進入終點的紀錄，其中，台東長濱至花蓮豐濱段51公里，歷時12小時，創下晚上8點前進入終點的歷史紀錄，較往年提1小時以上。

環台賽今年也創下因天災取消賽段，選手休息最多的紀錄！蘇花三個賽段因今年4月地震影響，持續不穩定，為安全考量取消，而7月24日及25日因「凱米颱風」襲擾，全台停班停課而取消八里至新屋賽段、新屋至頭份賽段，28天賽事選手休息了5天，是歷年休息最多的一屆。

九天民俗技藝團團長許振榮說，今年選手平均年齡偏低，九天盃的宗旨就是希望透過行腳的方式，推廣年輕人踏出戶外，勇於挑戰自我，盼讓更多年輕人或參與者體會到勇於挑戰與互助扶持，以及學習感恩的精神，希望有一天它會逐漸成為台灣獨具精神特色的活動盛事。

高雄高級中學儀隊7名學生今年組隊參賽，並發起公益募款活動「微笑南台灣為公益而走」，所得款項將全數捐給公益單位，備受矚目，7名選手也不負眾望，順利完成賽事，其中，洪振傑、蔣侑倫、洪育謙、孫秉浩4人更拿下金牌，吳程博、阮振韜、郭長霖則取得銀牌。

個人報名湊隊的「高C囡仔隊」，成員有馬拉松健將林鼎軒，還有拔河好手王薆綸及2022年因確診棄賽的陳偉峻，還有國高中生林子軒、廖彥綸、郭志遠、陳鈺強。結果，途中陳鈺強、廖彥綸、郭志遠先後棄賽，剩餘4人硬是完成28天全程賽事，雖然僅王薆綸及陳偉峻獲得金牌，林鼎軒與林子軒則取得銀牌，4人互相扶持迎向終點，令人感動。

「九天盃太子極限環台賽」今天閉幕，立委蔡其昌、楊瓊瓔、市議員張家銨、王立任及藝人柯淑勤皆出席，為選手加油打氣。

九天盃太子極限環台賽，選手完賽開心合影。（記者歐素美攝）

九天盃太子極限環台賽，選手完賽開心合影。（記者歐素美攝）

立委蔡其昌頒獎給九天盃太子極限環台賽金牌選手。（記者歐素美攝）

立委蔡其昌頒獎給九天盃太子極限環台賽金牌選手。（記者歐素美攝）

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