竹縣成功國中維也納國際青少年音樂節捧回銀牌

新竹縣成功國中首度參加維也納國際青少年音樂節就捧回銀牌的佳績。（成功國中提供）

2024/07/28 13:05

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣國中小的音樂教育，靠社團的培訓揚名國際！除興隆國小愛樂弦樂團和直笛團各自在今年第16屆維也納國際青少年音樂節和義大利2024 Nordhorn木笛音樂節鍍金，縣內的成功國中管弦樂團這次也在維也納國際青少年音樂節上捧回管弦樂合奏組的第2名。

縣府表示，成功國中管弦樂團由樂團指揮沈明尚指導，憑藉親、師的後援支持，36名學生在暑假期間前往奧地利維也納出賽，除了指定曲，也在維也納著名的金色大廳演出台灣音樂家李哲藝的《馬卡道狂想曲》，把具有台灣特色的音樂，放送到國際。

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以豎笛參加演出的學生林尚龍說，這次在教堂的表演，因有聽眾起立鼓掌，這讓他更有自信，也加深了對音樂的喜愛。

團員詹可歆說，金色大廳的氛圍十分不同。另名團員胡宇晴則以「（樂器）聲音下去，就能體會到金色大廳非同凡響的音樂氣氛」來描述在金色大廳演奏的奇幻心情。

團員蔡晨恩則說，這次去維也納，自己不僅是參賽者，也是音樂的追尋者，每一場都是心靈的激盪與音樂之旅。

縣府表示，除了參與比賽，這批團員也有大師班的課程，他們當中不少人不僅擅長1項樂器，透過比賽和大師班增長見聞，也感受到跟台灣不同音樂愛好者的表現形式，增加自身對音樂的理解與喜好。#

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