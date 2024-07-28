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桃園蔬菜批發價較風災後回跌 葉菜產區加緊採收、包裝釋出

凱米颱風重創中南部蔬菜產區，桃市府農業局緊盯近日蔬菜供應情形。（農業局提供）

凱米颱風重創中南部蔬菜產區，桃市府農業局緊盯近日蔬菜供應情形。（農業局提供）

2024/07/28 12:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕凱米颱風造成中南部蔬菜產地受創，全台蔬菜價格也跟著大幅波動，桃市府農業局緊盯近日蔬菜價格，桃園今（28）日蔬菜批發價格每公斤已較前一交易日下跌16.5%、供應量增加43%；副市長蘇俊賓表示，颱風對蔬菜供應影響會有延遞情況，目前蔬菜供應主要是颱風前採收冷藏，後續一旦有供應量明顯短缺、價格漲幅大的情況，將配合農糧署滾動釋出儲存的蔬菜因應。

農業局表示，凱米颱風造成中南部淹水災情，颱風過後第1天批發市場交易日（7月26日），桃園蔬菜批發價格每公斤37.5元，比較颱風來臨前上漲26.7%，整體蔬菜交易量下降約5成，業者反映，主要是中南部蔬菜產區無法採收，且山區道路中斷，許多蔬菜無法順利運送至北部，因此造成交易量明顯減少。

農業局表示，昨（27）日蔬菜批發價格每公斤為37.6元，相較26日無明顯漲幅，交易量則回升增加15%，而今（28）日蔬菜批發價格每公斤31.4元，與前一交易日（27日）37.6元比較，下跌16.5%，供應量亦較前一日增加43%。

農業局表示，桃園是北部重要葉菜類生產地區，多數農民以溫網室設施種植，此次受凱米颱風影響較小，農民正積極採收、包裝，配合市場需求釋出，超市賣場葉菜類供應無虞，建議民眾視須求採買，無須囤積。

蘇俊賓表示，颱風過後桃園蔬菜各品項供貨量有明顯減少、價格上漲，但颱風真正影響還會持續且有延遞情況，目前蔬菜供應主要是颱風前採收冷藏，30日後可能會有新的挑戰，農業局將配合中央農糧署滾動倉儲計畫，目前甘藍、大白菜、白蘿蔔、結頭菜等儲存量約95公噸，一旦供應量有明顯短缺，將滾動調整釋出。

農業局表示，釋出儲存蔬菜的準則，主要是當季蔬菜漲幅達2.5倍以上，目前桃園市蔬菜價格回穩中，將持續緊盯菜價波動狀況。

桃園市林姓市民說，颱風一過有到市場及超市採買，菜價明顯較颱風前貴，像是一把蔬菜先約20多元，颱風後漲到3、40元，有點買不下手，只好轉買根莖類，這兩天有下降一點。

凱米颱風重創中南部蔬菜產區，桃市府農業局緊盯近日蔬菜供應情形。（農業局提供）

凱米颱風重創中南部蔬菜產區，桃市府農業局緊盯近日蔬菜供應情形。（農業局提供）

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