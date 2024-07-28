「菸害」問題最被社宅住戶抗議 桃市提高抽菸違規記點點數

桃園市12個社宅都是禁菸社區，並訂有違規記點機制，圖為「八德1號」社宅。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2024/07/28 11:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市社會住宅滿租中，為維持生活品質，訂有住戶管理規約，違反規約將被記點，桃市府住宅發展處日前舉辦5場社宅住戶座談會，發現菸害是最被抗議的問題，決議提高抽菸違規記點點數，從原本1次5點提高到第1次10點、第2次累犯直接累計到40點，只要各種違規累積達60點須強制搬離。

住宅處表示，歸納社宅住戶最關心的議題，主要可分為租金、租期、鄰居抽菸3大類，其中，菸害是住戶最抗議的環境污染問題，包括在室內、公共區域抽菸，目前12個社宅都是禁菸社區，也訂有違規記點機制，「以勸導為主、記點為輔」，但因為抽菸違規行為已引起眾怒、抗議，走道、梯間總是瀰漫濃濃的菸味，住宅服務中心近日即會把違規抽菸的記點點數提高。

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住宅處表示，舉凡欠租、噪音、抽菸等違規都會被記點，累計滿60點即循終止契約方式要求搬離，原本抽菸違規記點1次5點，等於被抓到12次才能強制搬離，住宅服務中心近日即會將抽菸違規記點提高，第1次10點，第2次累犯者直接累計為40點，只要各種違規累計達60點須強制搬離，在新制之前，八德社宅曾有1戶因生活公約滿點，包括在公共區域抽菸等，被提告中止租約並搬離。

另，關於租金、租期問題，住宅處長邱英哲表示，部分住戶認為每年調漲租金似不合理，但其實是住戶們誤解，社宅3年一約、租金每3年調整一次，為減少只租1年或2年的住戶負擔，將3年一次的調幅再乘以3分之1，分3年調整，並非每年調漲，此優惠作法經專家學者及社福團體組成的審議委員會認同。

部分住戶表示租約3年1簽，可以續約1次共住6年，經濟或社會弱勢住戶可續約住到12年，但租期6年或12年都太短，甚至有住戶認為應該租20年或永久。

住宅處表示，目前社宅4000多戶是滿租狀態，後面還有近8000人在排隊，若是租期再拉長，後面需要社宅協助的排隊民眾就更難入住，但住戶若遇到困難，在租期屆滿前，可提早告訴住宅服務中心或住宅處，可協助轉介包租代管或社會福利、救濟等機制協助。

桃市府住宅發展處日前舉辦5場社宅住戶座談會，歸納住戶最關心的議題，主要可分為租金、租期、鄰居抽菸3大類。（住宅處提供）

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