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金門機場候補落空丟椅子 挨砸立榮員工提告了

金門機場候補旅客疑似候補不到丟椅子洩憤，挨砸的立榮航空金門站員工已提告。（記者吳正庭攝）

金門機場候補旅客疑似候補不到丟椅子洩憤，挨砸的立榮航空金門站員工已提告。（記者吳正庭攝）

2024/07/28 12:14

首次上稿 10:39
更新時間 12:14

〔記者吳正庭／金門報導〕候補等不到返台機位洩憤？楊姓乘客昨天在金門機場朝櫃台砸塑膠椅，傷及立榮航空女員工；立榮航空今天表示，該名員工已經提告，基於保護員工免於被傷害的恐懼，將全力協助其維護自身權益。外界有聲音希望機場也「硬起來」，金門航空站表示，還在研議中。

楊姓男子27日晚在金門機場聯合候補櫃台前，疑因等不到機位，就近拿起1把航站提供給旅客等待的塑膠椅子丟向櫃台，造成1名立榮女性員工手部挫傷，當下也在櫃台內的立榮金門站副主任戴美紅，第1時間即迴身通知保全，高喊「有人砸椅子」，保全與在場的金門航警，聯手將這名似乎還帶點酒氣的楊男逮捕，全案以違反民航法及傷害罪移送金門地檢署。

立榮航空發出聲明表示，絕不容許任何危害員工及作業安全行為，也會保護員工免於在職場上被傷害的恐懼，對於該名旅客不理性的暴力行為，將依法處理。

針對外界表示，此風不可長，期盼金門航空站「站出來」，應對該起造成暴力事件的男子作出處置，金門航空站表示，會先加強相關安全人力，其他事項仍在研議中。

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