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沒休颱風假被財神眷顧！屏東新彩券行開出大樂透2.33億

內埔中興彩券行開出一注獨得的大樂透頭獎。（記者陳彥廷攝）

內埔中興彩券行開出一注獨得的大樂透頭獎。（記者陳彥廷攝）

2024/07/27 23:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕風強雨驟中最幸運的人出現在這！台灣彩券的大樂透昨晚開出頭獎2.33億元後，台灣又多了1位億萬富翁，且就是在颱風假時所買的彩券，售出頭彩的屏東縣內埔鄉「中興彩券行」表示，上週日才到雲林北港朝天宮拜拜，沒想到5天後就開出頭獎，實在幸運。

大樂透昨晚開獎後即公布花落屏東內埔，內埔所受風災影響雖不若下游沿海地區，但因為有廣大農田仍有部分泡在水裡，風雨飄搖之際傳出好消息，眾人聽了也高興，好消息不脛而走，一早登門的人即已絡繹不絕。

經營的業者劉達文說，去年才首度投入彩券行抽籤幸運中籤，元旦當天才正式營業，附近由於接近市中心，同行不少間，從沒想到開店才7個多月就能開出頭獎，回想起來，上週日才去北港朝天宮拜拜，或許是因此才受到財神眷顧。

「從桃園來特別來沾沾喜氣！」，昨天劉達文一早就在店外放起鞕炮，吸引不少人前來看熱鬧，也順手買彩券或刮刮樂試試手氣，還有桃園的家長來屏科大看子女，見到新聞特地帶來買彩券，一券在手是希望無窮。

1名客人說，中興彩券行特別「骨力」，颱風假3天附近的店家大都關門，就他有開，原本其他店的客人只能轉移，也因為「全勤」竟迎來財神爺降臨，現在與店面地點一樣，要「巷仔內」的人就知道得來這買彩券。

劉達文表示，颱風假3天業績與平常差不多，並沒有特別下滑，顯然颱風假照樣開獎，是吸引想試手氣的人繼續上門，週五那期因連9槓，所以頭獎高達2.33億元，台彩尚未提供給影本，無法印出放在店門讓大家沾沾喜氣，看了也高興，且實在是不知道是何人成為幸運兒，但有極大機率颱風假時出來蹓躂的鄉親中獎，在風強雨驟之際傳出好消息，也讓首度經營彩券行的他們是「風雨生信心」。

內埔中興彩券行開出一注獨得的大樂透頭獎。（記者陳彥廷攝）

內埔中興彩券行開出一注獨得的大樂透頭獎。（記者陳彥廷攝）

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