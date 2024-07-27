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首頁　>　生活

嘉義中埔同仁村土石流沖毀獨居老人住家 幸及時獲救送醫

嘉141線鄉道大湖底支線遇雨山崩，土石流常溢到台3線，阻斷交通。（記者王善嬿攝）

嘉141線鄉道大湖底支線遇雨山崩，土石流常溢到台3線，阻斷交通。（記者王善嬿攝）

2024/07/27 19:31

〔記者王善嬿／嘉義報導〕凱米颱風為嘉義縣中埔山區帶來超大豪雨，25日嘉141線鄉道10公里附近土石流災情，1戶民宅遭沖毀，屋內獨居老人受傷送醫，所幸傷勢經治療已穩定。

嘉義縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、立委陳冠廷等人今天到中埔鄉嘉141線、同仁村等地勘災，關心受災戶，翁章梁說，與台電、鄉鎮市公所已全力善後，協助民眾儘快恢復正常生活，下週一將進行防災總檢討，精進各項做法。

同仁村張姓居民說，房子遭土石流沖毀的獨居老人是他的二叔，大約前天晚間8點山崩，隔天早晨7點有人發現，通報119由消防人員救援拉出，身體擦挫傷，幸好沒有內出血，目前在醫院觀察中。

此外，嘉141線10公里附近大湖底支流上方坡面大崩塌，土石流沿山勢而下，不只影響居民安全，且易外溢到下方台3線中崙四號橋路面，阻斷交通。

建設處簡報，去年9月因海葵颱風、豪雨影響造成土石流，經中央提報災修復建工程，獲公共工程委員會補助1732萬元，正著手設計規劃，不料今年6月山區大雨又爆發土石流，阻斷道路。邀集相關單位研擬對策，建議提高道路高程、增加橋梁長度，加大土石通過粒徑及通洪斷面，施作箱形預力梁一跨32公尺橋梁，將引道延伸到台3線，增加道路安全性，概估經費需增到4160萬元，將重新提報復建需求，爭取補助。

建設處說，此次防颱作為於24日封閉嘉141線穿越大湖底溪支流的區段道路，布設太空包土石袋堆疊導護牆，避免災害擴大。

中埔鄉同仁村獨居老人住家遭土石流沖毀，幸好有人及時發現，通報消防員救出送醫。（記者王善嬿攝）

中埔鄉同仁村獨居老人住家遭土石流沖毀，幸好有人及時發現，通報消防員救出送醫。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁今到中埔鄉勘災、聽取建設處簡報。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁今到中埔鄉勘災、聽取建設處簡報。（記者王善嬿攝）

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