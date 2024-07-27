公益電影到澎湖 「BIG」讓800人熱淚盈眶

台中崇倫獅子會提供經費，澎湖縣家扶中心包場影城。（澎湖家扶中心提供）

2024/07/27 17:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台中市崇倫獅子會捐贈澎湖家扶中心經費，辦理「BIG」公益電影招待會，於暑假期間包下4場次，共800個座位，邀請民眾到In89豪華影城欣賞免費電影，開放報名首日即近乎全數額滿，將愛與生命的力量跨海傳遞，讓每個入場觀影民眾熱淚盈眶，愛滿載而歸。

「BIG」電影劇情主要述說，6個住在兒童癌症病房的家庭故事，分別有了不同的結果，隨著劇情起伏及電影情節的渲染，電影廳中充滿著歡笑聲與淚水，台中市崇倫獅子會盼藉由影片，為觀眾帶來面對挫敗與身處困境時的啟發，以正向樂觀和轉念的態度面對，讓觀眾體會孩子承受著病痛而不甘放棄的希望感；年幼的孩子為了活下去，而不屈服於疾病的勇氣。

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澎湖家扶中心的專業服務，除了陪伴澎湖一市五鄉逾300戶貧困家庭於逆境中脫貧，亦設有許多社區型服務方案，中心也提供免費「療心基地」與「兒少保護」概念，家扶每月1次的「療心基地」，透過專業師資進行課程、講座；另外孩子不可不知的「網路防詐」知識，呼籲不可點選來路不明的網址，以確保個人隱私資訊外洩，造成人身安全風險。

澎湖家扶中心主任陳玉如表示，感謝崇倫獅子會將愛與溫暖送到澎湖，讓更多人看見孩子對抗疾病的勇氣與韌性，進而更珍惜生命。而澎湖的兒童疾病治療、心理治療及相關人力資源非常匱乏，往往需從台灣本島聘請治療師及諮商心理師，需要更多資源投入（郵政劃撥帳號：04560844，戶名：澎湖家扶中心）。

家扶中心包場電影播放，吸引許多家庭親子參加。（澎湖家扶中心提供）

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