淡水「海洋都心三期」社區消防管線故障 公司田溪慘變泡泡河

新北市淡水區公司田溪遭泡泡污染，稽查人員循線追查禍首。（新北市環保局提供）

2024/07/27 17:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾26日下午反映，新北市淡水區公司田溪遭排放泡泡污水，環保局稽查人員到場掌握排放源，確認來自上游的海洋都心三期社區，該社區因消防管線故障致泡泡污水流入公司田溪，稽查人員當場依違反水污染防治法第30條規定告發，最高可處300萬元罰鍰。

環保局說明，泡泡污水自來源，經地下雨水下水道1公里後，才排放至公司田溪，之所以能迅速鎖定1公里外的排放對象，係因18日亦曾出現泡泡污水，稽查人員已熟悉公司田溪與雨水下水道管線流向，並結合淡水區公所、水利局人員專業，協助進行下水道開蓋、管路確認鎖定海洋都心社區大樓，另與消防局聯合進場，確認消防設備疑因墊片破損導，致消防泡沫流入污水處理設備，為避免繼續污染河川，現場責成管委會妥善處理，並將其列入加強巡查對象。

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環保局表示，這次泡泡污水再現前，環保局即已鎖定可疑污染源，故於昨日河川水質監視設備發現有泡泡水及民眾通報時，泡泡污水雖已沿雨水下水道流至公司田溪，但稽查員即至上游，以開蓋投放示蹤劑方式確認來源為海洋都心三期社區，稽查人員當場依法告發，並命社區限期改善。

環保局表示，針對公司田溪頻繁出現廢水案件，除調派人力加強稽查外，並已於該河段增設監視器監控，掌握污染現況，倘有發現污染環境情事，必將嚴格處分。

稽查人員為尋找污染源，爬入下水道系統溯源。（新北市環保局提供）

稽查人員開蓋確認泡泡來源。（新北市環保局提供）

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