宜蘭清水大閘門爭取抽水站 工程會指示重提修正計畫

宜蘭縣政府辦理五結清水大閘門改建工程，地方請命擴增抽水站，行政院公共工程委員會主委陳金德（右2）今天到場視察，指示縣府納入後重提修正計畫。（記者王峻祺攝）

2024/07/27 15:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理五結清水大閘門改建工程，提升冬山河防洪禦潮功能，總經費22.7億元，今年2月開工迄今工程進度約5％，行政院公共工程委員會今天到場視察，地方請命擴增抽水站，主委陳金德指示縣府納入後重提修正計畫，經費部分將與經濟部研議；另外，易淹水的員山七賢溪洲地區，也應興建大型抽水站。

宜蘭五結冬山河下游出海口，過去常發生洪水氾濫與海水倒灌，1968年建造清水大閘門調節水位，因建物老舊加上地震影響，主結構體嚴重受損，縣府投入改建，預計2027年完工，其中直接工程費18.7億元，經濟部目前補助13.7億元，尚有9億元缺口。

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「清水大閘門改建是冬山河流域治水最後一塊拼圖！」陳金德說，五結清水大閘門在他擔任宜蘭縣代理縣長時，開始著手規劃，冬山河治水改善工程歷經40多年，邀集各權管單位及地方現場說明，除確保工程順利完成，也為達成上下游整合治水效益，另增加抽水站等設施。

陳金德指出，請縣府提修正計畫後報中央，納入地方關心的抽水站、外圍堤防再加高等想法，另管理中心可仿效新加坡的設計，規劃縮小版工程模型，以利環境教育，對於工程不足經費及可能增加的預算，中央會全力予以協助。

清水大閘門改建加大後，橋墩數量減少，水阻斷率由20.7％降低至8.6％，排水能力大幅上升，設計時以能應付百年最高水位為目標，新閘門除提升防洪安全與禦潮功能，也將連結地方觀光與文化。

另外，陳金德也率經濟部水利署等人，視察員山七賢溪洲排水站，因凱米颱風時，啟動6台移動式抽水機全時支援仍無法負荷，造成地方淹水嚴重。縣府表示，目前已有排水治理改善規劃，含1座6.6CMS抽水站工程、排水路改善、橋梁改建等5項工程，經費共3.7億元，期末報告6月已核定，預計8月送水利署。

宜蘭五結冬山河下游出海口，過去常發生洪水氾濫與海水倒灌，1968年建造清水大閘門調節水位，因建物老舊加上地震影響，主結構體嚴重受損，縣府投入改建，預計2027年完工。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府辦理五結清水大閘門改建工程，提升冬山河防洪禦潮功能，總經費22.7億元，今年2月開工迄今工程進度約5％。（記者王峻祺攝）

宜蘭清水大閘門調節冬山河水位，包括上方管理橋等建物因老舊加上地震影響，主結構體嚴重受損，縣府投入改建。（記者王峻祺攝）

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