嘉市嘉邑行善團改朝換代 誕生60年來首位女理事長

嘉市嘉邑行善團改朝換代，今天誕生60年來首位女理事長鄭秀玉。（嘉市嘉邑行善團提供）

2024/07/27 13:42

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市嘉邑行善團改朝換代，今天上午完成第9屆臨時會員代表大會改選理監事，在野派推出的鄭秀玉當選新任理事長，她也是行善團60年來首位女性理事長。鄭秀玉表示，將帶領團隊致力於造橋、補路、施棺、濟貧等行善團四大志業，善用每一分善款，號召更多人一起種福田，讓人間充滿愛與溫暖。

嘉邑行善團原本應於上月29日第9屆會員代表大會選出理監事，此次當權派喪失多數優勢，與在野派掌握的會員代表席次比例為4比6，會中兩派對於選舉方式意見不一，雙方爆發口角衝突，最後大會流會，延期至今天舉行臨時會員代表大會。

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今天上午由現任理事長徐文志主持臨時會員代表大會，會員代表66人出席，市府社會處派員列席，會中徐文志與常務理事黃敏修宣布，「階段性任務完成，不參與理監事選舉」。

隨後會員代表投票選舉產生理監事，再由理事投票選出新任理事長鄭秀玉、監事選舉新任常務監事王泉松等新團隊成員。

鄭秀玉為嘉市番社里長、曾任嘉市西區里長聯誼會長，長期熱心公益，投入嘉市愛鄉慈善會行善工作。

鄭秀玉表示，她身負行善團諸多人間菩薩高度期待的重責大任，將帶領團隊致力於行善團四大志業，包括造橋、補路、施棺、濟貧，以傳承60年千萬老菩薩們大愛精神，善用每一分善款，號召更多人一起種福田，讓人間充滿愛與溫暖。

嘉市嘉邑行善團改朝換代，今天上午舉行第9屆臨時會員代表大會改選理監事。（嘉市嘉邑行善團提供）

嘉市嘉邑行善團今天上午由現任理事長徐文志（右）主持臨時會員代表大會。（嘉市嘉邑行善團提供）

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