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澎湖提前慶祝原住民族日 大啖傳統美食

澎湖各族原住民，以傳統舞蹈慶祝屬於自己的日子。（澎湖縣政府提供）

澎湖各族原住民，以傳統舞蹈慶祝屬於自己的日子。（澎湖縣政府提供）

2024/07/27 12:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖沒有原住民族群，但卻有許多飄洋過海而來定居的原住民，成為新澎湖人，今（27）日澎湖原住民聚落提前歡慶「8月1日原住民族日」。澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、議員蘇陳綉色、民政處副長許錫棋等人都前往共襄盛舉。

陳光復表示，澎湖是一個大家庭，雖然沒有原住民族群，但卻有13族約740名原住民朋友，有許多原住民因家庭、工作等因素來到這裡，並將族裡文化帶來讓民眾認識，藉由傳統服飾、圖騰圖紋、舞蹈表演與美食品嘗等展現，多元了澎湖的地方文化。期盼透過活動交流，深化原住民朋友間與澎湖情誼連結，同時讓具有價值、多元特色的原族民文化能夠一直延續下去並發揚光大。

澎湖原住民文化促進會理事長林惠珠表示，每次豐年祭都能看到陳光復縣長前來與原住民朋友同歡。歷史文化傳承不能停止，今年9月28日將在聚落舉辦聯合豐年祭，邀請大家前來同樂，並感謝縣府對原住民朋友的支持與協助。

此次原住民族日活動內容豐富多樣，包含原住民族各項宣導活動（國民年金權益、婦女權益教育、家庭教育宣導、心理健康衛教等）、原住民族的傳統服飾展演與舞蹈表演，以及傳統風味餐等，各界貴賓大啖原住民美食之餘，還下場與原住民跳舞同樂，現場熱鬧又溫馨。

澎湖各界貴賓大啖原住民美食，與原住民同樂。（澎湖政府提供）

澎湖各界貴賓大啖原住民美食，與原住民同樂。（澎湖政府提供）

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