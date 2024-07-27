為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台大首開數理預備課程 非台大學生也可修讀

台大於今年暑假首度開辦數理預備課程，準台大學生修讀可拿學分，非台大學生也可修讀。（台大提供）

台大於今年暑假首度開辦數理預備課程，準台大學生修讀可拿學分，非台大學生也可修讀。（台大提供）

2024/07/27 11:49

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學於今年暑假首度開辦「大學數理預備課程」，準大一新生可把握開學前一個月參與，且非台大學生也可修讀，提供微積分、普通物理學及普通化學3門線上課程，最後報名期限為8月20日。

台大校方說明，今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫」，即將要上大學的準新鮮人，不論是否為台大學生都可以修讀，以台大NTU COOL平台進行非同步線上教學，自報名日起至9月13日止，報名後學生可依照自己的進度學習，歡迎即將上大學的同學把握機會，低收及中低收入戶學生還享有學分費補助。

台大表示，此計畫的課程內容涵括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等4大面向，鼓勵準大學新鮮人線上自學，充實大學數理先備知識，以發展大學專業及跨領域學習能力。

此次課程不僅是中文授課，更提供英文字幕，讓學生可提早適應大學教學環境，外籍同學也可參加，微積分、普通物理學及普通化學預備課程也將於8月28日及29日在台大舉辦實體討論活動，將會與預備課程的授課教師、教學助理、本地生及境外生進行面對面的相見互動。

預備課程結束後，將於9月21日舉辦學習評量測驗，通過測驗者，可取得台大核發的電子版修課合格證明，台大學生除可取得電子版修課合格證明外，亦可獲得各科各1學分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台大社科院推薦特聘教授爆爭議 劉靜怡不排除申訴尋求救濟
2024/07/15 05:30

台大社科院推薦特聘教授爆爭議 劉靜怡不排除申訴尋求救濟
台大推暑期Pre-U課程 鼓勵準大學生線上充實大學預備知識
2024/06/12 11:18

台大推暑期Pre-U課程 鼓勵準大學生線上充實大學預備知識

集結18位選手拍攝 台灣大哥大獨家版《Never Give Up》MV曝光
台大團隊 破解顫抖症病因與治療
2024/07/24 05:30

台大團隊 破解顫抖症病因與治療
獎學金制度調整逕讀博士生遭犧牲？ 台大：獲獎比例將增加
2024/07/21 15:32

獎學金制度調整逕讀博士生遭犧牲？ 台大：獲獎比例將增加

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播