台大首開數理預備課程 非台大學生也可修讀

台大於今年暑假首度開辦數理預備課程，準台大學生修讀可拿學分，非台大學生也可修讀。（台大提供）

2024/07/27 11:49

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學於今年暑假首度開辦「大學數理預備課程」，準大一新生可把握開學前一個月參與，且非台大學生也可修讀，提供微積分、普通物理學及普通化學3門線上課程，最後報名期限為8月20日。

台大校方說明，今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫」，即將要上大學的準新鮮人，不論是否為台大學生都可以修讀，以台大NTU COOL平台進行非同步線上教學，自報名日起至9月13日止，報名後學生可依照自己的進度學習，歡迎即將上大學的同學把握機會，低收及中低收入戶學生還享有學分費補助。

請繼續往下閱讀...

台大表示，此計畫的課程內容涵括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等4大面向，鼓勵準大學新鮮人線上自學，充實大學數理先備知識，以發展大學專業及跨領域學習能力。

此次課程不僅是中文授課，更提供英文字幕，讓學生可提早適應大學教學環境，外籍同學也可參加，微積分、普通物理學及普通化學預備課程也將於8月28日及29日在台大舉辦實體討論活動，將會與預備課程的授課教師、教學助理、本地生及境外生進行面對面的相見互動。

預備課程結束後，將於9月21日舉辦學習評量測驗，通過測驗者，可取得台大核發的電子版修課合格證明，台大學生除可取得電子版修課合格證明外，亦可獲得各科各1學分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法