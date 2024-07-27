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好慘！雞舍淹水 雲林逾30萬雞隻死亡

受凱米颱風挾帶豪大雨，雲林多處養雞場淹水，土庫黃姓雞農飼養的9000多隻已3週齡的紅羽仿土雞死亡。（記者黃淑莉攝）

受凱米颱風挾帶豪大雨，雲林多處養雞場淹水，土庫黃姓雞農飼養的9000多隻已3週齡的紅羽仿土雞死亡。（記者黃淑莉攝）

2024/07/27 11:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風重創雲林，全縣20鄉鎮市都傳出淹水，其中有18鄉鎮災情嚴重，昨（26）日積水退去，農漁畜產損失嚴重，其中多處養雞場泡水，縣府農業處統計至今天上午已逾30萬隻雞死亡。雲林縣長張麗善今早前往土庫一處養雞場勘災，該場有9000多隻3週齡雞隻死亡，損失近百萬元。

張麗善今天上午8點半在農業處長魏勝德、土庫鎮長陳特凱等人陪同，到土庫埤腳里一處養雞場勘災，黃姓雞農說，雞場在前天淹水約4、50公分深，場內飼養近萬隻的紅羽仿土雞約3週齡，全部泡在水中載浮載沉，水退後來巡視，只有幾隻倖存，其他9000多隻全部死亡。

張麗善表示，感謝行政院長卓榮泰昨天在災後第一時間到雲林關心農業損失，隨即農業部在今天凌晨公告雲林縣農業全品項為天然災害現金救助及低利貸款地區，不過畜牧、漁業沒有在現金救助項目中，但雲林縣有多處養雞場泡水雞隻死亡嚴重，像土庫這場就有9000多隻死亡，損失90多萬元。

張麗善說，根據農業處統計至今天早上8點全縣雞隻死亡逾30萬隻，損失4000多萬元，由於部分地區淹水未退，預估死亡數量及損失金額還會增加，縣府將向農業部爭取將畜產、漁產列為現金救助項目，減少雞農及漁民損失。

雲林縣長張麗善（右）與土庫鎮長陳特凱等人前往土庫一處養雞場勘災。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善（右）與土庫鎮長陳特凱等人前往土庫一處養雞場勘災。（記者黃淑莉攝）

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