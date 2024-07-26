大溪陀螺文化節 7/27下午1點福仁宮廟埕前登場

2023年大溪陀螺文化節活動照片。（大溪區公所提供）

2024/07/26 20:24

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2024年大溪陀螺文化節將於明天下午1點於福仁宮廟埕前廣場登場，大溪區公所安排陀螺表演、競賽、陀螺製作工藝傳承欣賞，以及彩繪陀螺、陀螺製作等活動體驗，大陀螺創始人簡武雄認為打陀螺是很好的運動，希望更多民眾認識陀螺傳統技藝。

大溪大陀螺是由從事雕刻業的簡武雄於1968年創始、發起，大溪區公所梳理出失傳已久的陀螺文化，去年起配合普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境活動期間，於福仁宮廟埕前廣場舉辦陀螺文化節。

請繼續往下閱讀...

現年高齡84歲的簡武雄，過去曾因陀螺技藝獲前總統李登輝接見，並獲「技藝獨特」匾額，簡武雄說，當時想說小朋友有小陀螺打，那大人也可以打大陀螺，所以做大陀螺玩玩，打大陀螺是很好的運動，全身都會用到力，也有人打大陀螺減重，沒看過的人會很好奇，打的人快樂，看的人也快樂，邀請大家一起來看看大陀螺。

大溪區公所安排明日活動有「陀螺技藝表演」、「陀螺比賽」，「陀螺技藝表演」邀請大溪美華國小，以及國寶級陀螺達人林森海表演轉陀螺。「陀螺比賽」分3組打不同大小的陀螺，男子組40斤、女子組20斤，及國小組15斤，各組旋轉時間最長的前5名，可獲陀螺獎杯及大溪區公所獎狀。

現場還有陀螺彩繪DIY、陀螺製作工藝傳承、幼兒陀螺體驗活動，民眾可現場報名、自由參加。

「陀螺彩繪DIY」將由達文西瓜藝文館的黃建義、廖春景老師指導民眾，彩繪陀螺，彩繪完可將陀螺帶回家做紀念。

「陀螺製作工藝傳承」邀請手做陀螺職人楊金福，於車床機台示範將30公分原木頭車成陀螺型體。

「幼兒陀螺體驗」建議6歲以下兒童參與，大溪區公所準備無線的小陀螺，小朋友動動手指就能轉動，輕鬆體會轉陀螺的樂趣。

大溪區長徐景揚表示，大溪木藝產業有多年歷史，將陀螺結合木藝文化做推動，希望藉活動將大溪文化傳承下去，區公所也有擺陀螺，作文化傳承的象徵，邀請民眾參加活動，感受大溪大陀螺的文化風采。

大溪大陀螺是由現年84歲的簡武雄於1968年創始、發起。（記者黃政嘉攝）

前總統李登輝曾頒匾額給簡武雄，表彰殊榮。（記者黃政嘉攝）

大溪區公所在活動當日貼心準備無線小陀螺，讓小朋友動動手指就能體會轉陀螺的樂趣。（大溪區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法