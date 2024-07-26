第3度升空！ 淡江「Polaris」火箭 8/4挑戰5公里高度

淡江大學航空太空工程學系研製的「淡江一型」火箭，去年6月在屏東旭海試射成功。（淡江大學提供）

2024/07/26 18:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕淡江大學航空太空工程學系的火箭團隊，研發的火箭去年兩度升空達到近5公里，預計今年8月4日上午6點時在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，試射淡江第3支科研探空火箭「Polaris」，目標挑戰飛行高度超越5公里。

淡大校方表示，依據前兩次的紀錄來看，48位師生團隊成員都具十足信心，但在倒數的時間裡，參與計畫的師生心情複雜，一方面是期待這一刻來臨，一方面又擔心哪個細節疏忽，或是有颱風攪局，因此不免俗地祈求神明保佑，希望任務圓滿成功。

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校方表示，這次是淡大執行國家太空中心（TASA）小型科研火箭研製計畫案以來的第3次任務，先前於去年6月第1次發射「淡江一型」驗證火箭研製與系統整合能力；去年年9月第2次發射「Jessie」驗證科學酬載與複材箭身的結構設計，這次的「Polaris」較「Jessie」更為精進，目的在於進一步驗證科研酬載與火箭減振的設計，此計畫並得到來自台旭環境科技、翰可國際、信邦電子、穩懋半導體、恆耀國際、伍田實業等產業界的經費支持。

校方表示，淡大長期耕耘太空科技領域，除了小型探空火箭計畫，自2022年起已參與成功大學立方衛星團隊，並於預計於2025年發射的「Lilium2＆3立方衛星」星群計畫中，負責先進軌道控制設計，淡大已連續兩年承辦國家太空中心的「立方衛星任務設計競賽」，航空太空工程系主任蕭富元並擔任國家太空中心承辦的國際衛星星系與編隊飛行研討會（IWSCFF）籌備委員。

淡江師生團隊去年9月11日，第二次試射火箭成功後合影。（淡江大學提供）

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