南投淹水受災戶 可望領到2筆救助金

凱米颱風帶來豪大雨，造成南投縣住戶淹水，南投縣政府將核發淹水50公分以上受災戶，至少1萬元救助金。（南投縣政府提供）

2024/07/26 17:40

〔記者張協昇／南投報導〕凱米颱風帶來超大豪雨侵襲南投縣，許多地方爆發土石流或溪水暴漲，造成房屋淹水受損，南投縣政府將核發住戶淹水達50公分以上，每戶至少1萬元救助金；另總統賴清德昨南部勘災時表示全國受災戶淹水50公分以上，都將核發2萬元救助金。縣府社會及勞動處表示，縣府收到正式公文後，會依規定辦理，若中央未指示擇一領取，等於淹水受災戶可望同時領到中央及地方兩筆救助金。

南投縣政府表示，依據南投縣政府核發災害救助金作業規定，受災民眾可檢附相關資料，向各鄉（鎮、市）公所提出包括重傷、安遷、住戶淹水及住屋遭遇土石流等救助申請，包括重傷救助每人10萬元；土石流救助每戶2萬元；安遷救助，住屋毀損達不堪居住程度，家戶人口每人發給2萬元，以5口為限；淹水達50公分以上、未達100公分者發給救助金1萬元，達100公分以上者發給救助金2萬元。

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此外，縣政府農業處彙整各公所查報資料，截至26日，南投縣農業產物估計損失逾5800萬元，前五大受損農作物為香蕉、百香果、絲瓜、木瓜、苦瓜，已請受災農民主動通報當地公所並拍照存證，透過農業部的「農產業天然災害現地照相APP」保存作物受損證據，以利未來申請天然災害救助。

凱米颱風已造成南投逾5800萬元農損，以香蕉及百香果受損最嚴重。（南投縣政府提供）

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