苗縣公館鄉異業結盟 悠遊台6黃金線計畫啟動

苗栗縣公館鄉公所推動悠遊台6黃金線計畫，邀請氣質女星林芷芸（右二）擔任形象影片女主角。（記者張勳騰攝）

2024/07/26 16:21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「台6線」是貫穿苗栗縣公館鄉的主要幹道，隨著台72線通車，卻也是台6線沒落的開始，鄉內的民宿、陶藝業者等仍偏向單點式經營，如今公館鄉公所擔任起領頭羊，將鄉內異業結盟、整合，取代單打獨鬥，推動悠遊台六線黃金線計畫，邀請氣質女星拍攝行銷影片等，今（26）日在苗栗縣政府舉行啟動儀式，9月15日農村特色技藝競賽率先登場；鄉長何在鑫強調，未來將公私協力，以台6線為主軸，提升公館鄉的文化、觀光及產業發展，再創台6線榮景。

何在鑫表示，這項計畫包括好食陶容器研發、旅行社踩線、陶農市集、農村特色技藝競賽、形象影片播放等，今天在苗縣府第一辦公大樓大廳，由縣長鍾東錦、何在鑫及多位縣議員共同敲響銅鑼宣布這項計畫啟動。

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何在鑫指出，該計畫獲農業部農村發展及水土保持署補助300萬元推動，串連台6線搭配公館在地獨特的文史故事、結合鄉內民宿、農會等異業結盟，打造點、線、面的全方位藝術季，目前已邀請氣質女星林芷芸擔任形象影片女主角，運用清新、活潑的名人帶路，並編製旅遊地圖，向遊客分享公館好吃、好玩、好拍及好買的攻略，10月5日將在紅棗食府戶外綠地舉辦形象影片發表會首播，廣邀遊客到公館旅遊，體驗當地豐富多元的土地風情。

此外，鄉公所等單位9月15日將在苗栗特色館舉辦公館鄉農村特色技藝競賽，即日起到8月30日受理報名，鼓勵鄉內的社區或社團以6至20人的團體方式踴躍組隊參賽，限額20隊，將天馬行空的創意融入公館當地的特色為發想，以歌唱、舞蹈、戲劇、演奏等形式，一起來拚獎金，開拓公館新境界。

鍾東錦則表示，縣府為配合這項計畫的推動，已督促加速客家文學園區各項進程，同時引進YouBike電動輔助車在公館設立4處站點，讓遊客名副其實「悠遊」公館，帶動相關產業蓬勃發展。活動詳請可上「公館鄉公所」FB粉絲專頁。

苗栗縣公館鄉公所推動悠遊台6黃金線計畫，由縣長鍾東錦等人敲響銅鑼啟動。（記者張勳騰攝）

苗栗縣公館鄉公所推動悠遊台6黃金線計畫，與鄉內陶藝業者研發好食陶容器等。（記者張勳騰攝）

苗栗縣公館鄉公所推動悠遊台6黃金線計畫，將異業結盟，加強行銷鄉內的文創商品。（記者張勳騰攝）

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