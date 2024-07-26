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中秋送禮做公益！身障團體製精美禮盒 衛福部推秋節專區

陳時中出席衛福部社家署身心障礙福利機構及團體秋節產品推廣記者會。（記者林志怡攝）

陳時中出席衛福部社家署身心障礙福利機構及團體秋節產品推廣記者會。（記者林志怡攝）

2024/07/26 14:43

〔記者林志怡／台北報導〕中秋佳節將至，希望採購禮盒、贈送給親友的民眾，除了一般的熱門品牌外，也可以考慮身障團體推出的精美產品，衛福部在「優先採購網路商城」推出秋節專區，並彙集各團體的禮品內容，製成精美的電子型錄，讓民眾與企業都能一指下訂，不只在佳節聊表心意，還能同時做公益。

陳時中今日出席衛福部社家署身心障礙福利機構及團體秋節產品推廣記者會，會中提到，障礙只是一種狀態，身心障礙者對於社會來說，仍然是有用的人、能夠做出貢獻，為了讓身心障礙者有倚靠，衛福部推動5年計畫，並主動宣示身心障礙者權利公約，未來也將佈建更多福利機構與據點。

衛福部次長呂建德進一步指出，身心障礙者與其家庭的支持措施瞄準3大方向，包括「有效降低家庭照顧者負擔」、「落實社區照顧」，以及「提高機構品質」等，也希望通過各項措施，讓勞動力能夠投入身心障礙者的照顧工作，加強身障族群的支持。

此外，衛福部指出，身障團體製作的中秋節相關禮盒及起開賣，民眾可參閱衛福部製作的電子型錄、或是在「優先採購網路商城」的秋節專區瀏覽，該部同時提供專線電話0800-815-179連繫專人服務，亦有Line@客服可供洽詢，社家署的臉書粉絲團也會持續對外更新活動訊息。

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