今年大學分科測驗試場違規126件 考卷畫哆啦A夢、背赤壁賦皆被扣分

大考中心今開會討論今年分科測驗違規事項處理。（記者楊綿傑攝）

2024/07/26 12:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕大考中心今天針對今年大學分科測驗違規相關事項進行討論，本次考試未在簽名欄上簽名有177件，另違反試場規則有126件，其中包括攜帶自己的便條紙抄錄答案、將試題本攜出試場、還有破壞考卷等，遭扣該科成績1級分至4級分。另也有考生在答案卷畫漫畫、寫古文者，均被扣減該科成績1級分。

大考中心主任張新仁指出，今年試場違規共126件，較去年141件減少15件，其中未攜帶有效應試證件者有59件，較上學年度增加5件；而行動電話未完全關機或發出聲響或攜於身上或置於座位旁等共22件，較去年42件減少20件；另有應試時飲食或水、嚼食口香糖等有16件。

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依考試規定，未攜帶應試有效證件者將被扣該科成績1級分、行動電話未完全關機則會扣該科成績4級分、考試時飲水或吃口香糖則扣該科成績1級分。

此外，在違反作答規定部分，張新仁提到，今年於作答區書寫與答案無關之文字或符號總計51件，包括有考生在答題卷上畫類似哆啦A夢等人偶，還有在生物考科答題卷上寫出整首赤壁賦者，將扣減該節成績1級分。

在特殊違規部分，今年歷史考科有考生使用自行攜帶的便條紙抄寫答案，遭扣減該節成績4級分；另有考生考當日首節物理時提早交卷，將試題本攜出考場，但監試人員未留意，在次節化學科經提醒主動繳回，遭扣減該節成績3級分。

今年考試還發生污損及破壞答題卷違規3件，分別是在物理考科的破壞答題卷條碼1件、破壞答題卷第一頁右上定位點1件、戳破答題卷第二頁左上定位點1件，導致相關考卷無法順利掃描，甚至破損到需要人工拼湊，都將扣減該節成績1級分。

有考生在答題卷上畫類似哆啦A夢等人偶遭扣分。（記者楊綿傑翻攝）

有考生在生物科答題卷上寫古文赤壁賦遭扣分。（記者楊綿傑翻攝）

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