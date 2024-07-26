凱米致災菜價漲 農糧署將在賣場設平價蔬菜專區

受凱米颱風影響，中南部蔬菜產區受災嚴重，今台北果菜批發市場到貨量不到900公噸。（資料照）

2024/07/26 11:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風的強風豪雨使中南部蔬菜產地受創，台北果菜批發市場今（26日）每公斤蔬菜平均批發交易價格為46.3元，較上一個交易日每公斤平均批發交易價37.6元上漲23%，今天到貨量僅878噸，較平常交易日約1300噸大幅減少，農糧署表示，將滾動釋出冷藏大宗蔬菜高麗菜，並在賣場成立平價蔬菜專區。

農業部農糧署與畜牧司彙集地方政府回報的農業損失，截至昨日傍晚5時，全台農損超過3.6億元，台北果菜批發市場今到貨量僅878噸，較平常大幅減少，農糧署副署長姚志旺表示，受風雨影響，農民昨日不方便採收，因此今天台北批發市場到貨量少。

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依台北果菜批發市場價格，夏天盛產的茄子今天批發價格每公斤為38.8元較上個交易日每公斤15.1元上漲157.5%；冬瓜今天每公斤批發價格18.8元比上個交易日的8.8元上漲87.3%；絲瓜今天每公斤批發價為40.4元，比上個交易日的31.5元上漲28.4%；小黃瓜今天每公斤批發價為70.8元比上個交易日的40.4元上漲75.5%；空心菜今天每公斤平均批發價格為61.2元，比上個交易日的21.9元上漲55.8%；青蔥平均批發價格每公斤104.5元，較上個交易日81.8元上漲27.8%；豆芽菜則在一片漲聲中走跌，今天每公斤平均交易價格為15.4元，較上個交易日每公斤18.3元下跌15.8%。

姚志旺表示，北部蔬菜主要產區桃園八德受災情況不嚴重，雲林西螺等則有損害，南部梓官也有淹水，若要復耕必須等氣候穩定，短期葉菜類如空心菜等預估15天後就可以復耕採收，期間也會請團隊協助農民復耕，農糧署會依照市況滾動釋出倉儲大宗蔬菜如高麗菜、大白菜等與根莖類蔬菜胡蘿蔔、洋蔥等，也會在賣場設置平價蔬菜專區，讓消費者可方便採購。

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